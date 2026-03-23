Cerúndolo vence a Medvedev y avanza a octavos del Masters 1000 de Miami

El argentino Francisco Cerúndolo, el latinoamericano mejor ubicado en el ranking mundial, venció al ruso Daniil Medvedev este lunes en tres sets (6-0, 4-6 y 7-5) y avanzó a octavos de final en el Masters 1000 de Miami.

¿Cómo se desarrolló el partido entre Cerúndolo y Medvedev?

El bonaerense, número 19 de la ATP, ganó los primeros ocho juegos del partido ante un rival apático, que parecía querer estar en cualquier sitio que no fuera la central soleada del Hard Rock Stadium de Miami.

Pero el número 10 mundial ruso, un jugador correoso, hizo un ejercicio de supervivencia y aprovechó la ayuda de un Cerúndolo mucho más errático para llevarse un segundo set alocado, con tres quiebres para Medvedev y dos para el argentino.

Un break de entrada para el ex número uno del mundo al inicio del tercer parcial hizo temer lo peor para Cerúndolo, pero este le devolvió la rotura en el juego siguiente.

Próximo rival de Cerúndolo en el Masters 1000 de Miami

El argentino, de nuevo más agresivo, desaprovechó tres bolas de quiebre para ponerse 5-3 en el marcador, pero no perdió el foco y acabó por obtener un quiebre decisivo en el último juego del partido, tras una doble falta de su rival.

En octavos, Cerúndolo afrontará al francés Ugo Humbert, vencedor del kazajo Aleksandr Shevchenko por 6-4 y 7-6 (7/2).

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