El español Landaluce sorprende de nuevo y avanza a sus primeros cuartos de un Masters

El español Martín Landaluce sorprendió este martes al estadounidense Sebastian Korda, verdugo de su compatriota Carlos Alcaraz, y avanzó por primera vez a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

Llegado desde los qualy, el tenista ibérico de 20 años firmó su mejor presentación en el circuito al noquear a un jugador más experimentado y mejor situado en el ranking mundial por 2-6, 7-6 (8/6), 6-4.

Landaluce, antiguo número uno del mundo en el escalafón junior, ya había sorprendido al vencer en Miami a dos Top 20, el italiano Luciano Darderi (18°) en tercera ronda y el ruso Karen Khachanov (15°) en segunda.

"Estoy jugando muy bien esta semana. Sabía que tenía que hacerlo porque aquí hay jugadores increíbles desde la previa. Estoy súper feliz de estar aquí jugando con estos jugadores increíbles", dijo el flamante cuartofinalista.

La joven promesa española demostró audacia, en particular al salvar una bola de partido al final del segundo set. Dedicó la victoria a su abuela, fallecida hace unos meses.

"La semana pasada habría cumplido 101 años", dijo el prospecto, quien ha entrenado en la academia de Rafa Nadal.

Korda (36°) vio su juego menguar tras sufrir una afectación en los aductores por la que tuvo que ser atendido en dos ocasiones.

Repercusiones y próximos desafíos para Landaluce

El triunfo frente al local en dos horas y 27 minutos tiene un aire de revancha para el joven madrileño, pues el estadounidense despidió a Alcaraz, número uno mundial, en la tercera ronda en Miami.

"Todos los españoles intentan esto. Tienen ese espíritu de lucha. Ferrero, Ferrer, Nadal, Carlitos... Lo he estado viendo durante toda mi carrera y ahora estoy aquí, así que tenía que intentarlo", afirmó sobre la bola de partido.

Landaluce se enfrentará por una plaza en semifinales al estadounidense Taylor Fritz (7º) o al checo Jiri Lehecka (22º).

Su clasificación para los cuartos de final le garantiza situarse a las puertas del Top 100 de la próxima clasificación ATP (del puesto 151 al 105).

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