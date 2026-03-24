Sinner tras quebrar marca de Djokovic: "No juego por este tipo de cosas"
El tenista italiano impuso un nuevo récord de sets ganados de forma consecutiva en torneos Masters
El italiano Jannik Sinner se mostró satisfecho tras avanzar a los octavos de final del Masters de Miami, aunque restó importancia a los récords alcanzados.
Uno de los hitos más destacados de su más reciente actuación, es haber superado una marca histórica de Novak Djokovic: Sinner alcanzó 26 sets consecutivos ganados en torneos Masters 1000, dejando atrás el récord de 24 que el serbio mantenía desde 2016.
Esta racha comenzó en el Masters de París y se extendió con títulos y actuaciones impecables, incluyendo torneos en los que no cedió un solo set.
“Estoy muy contento, pero al mismo tiempo no juego por este tipo de cosas”, afirmó luego de su victoria ayer.
El tenista italiano volvió a demostrar un dominio notable desde el fondo de la cancha y con su potente saque, superó con facilidad a Corentin Moutet (33 del mundo) por 6-1 y 6-4 en apenas 1 hora y 11 minutos.
Sinner llega a esta instancia en un momento extraordinario de forma, respaldado por números contundentes: frente a Corentin Moutet conectó 23 golpes ganadores y ganó el 87 % de los puntos con su primer saque, evidenciando una eficacia que ha sido clave en su ascenso reciente.
Máquina de récords
Más allá de esta marca puntual, el italiano ha construido un perfil estadístico que lo acerca a la élite histórica: es el primer jugador en ganar dos Masters 1000 consecutivos (París e Indian Wells) sin perder sets y ha logrado registros únicos como liderar simultáneamente los porcentajes de juegos ganados al saque y al resto en una temporada.
- Además, ya ha conquistado todos los grandes títulos en pista dura a una edad más temprana que leyendas como Djokovic, lo que refuerza su candidatura a dominar el circuito en los próximos años.