Sinner barre a Tiafoe rumbo a semifinales del Masters 1000 de Miami

El italiano Jannik Sinner dio este jueves otra lección de tenis en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami frente al estadounidense Frances Tiafoe, en el arranque de una jornada que deparaba las semifinales del torneo femenino.

A Sinner, número dos mundial, sólo le hicieron falta 71 minutos para deshacerse de Tiafoe (20) por un doble 6-2.

Desde el juego inicial, en el que quebró el servicio de Tiafoe, el italiano desplegó un tenis arrollador con 14 aces (por 4 de su rival) y sin conceder una sola pelota de break.

Sinner conectó también 33 golpes ganadores, por siete de su oponente, para alargar su extraordinaria racha de 15 victorias seguidas sin ceder un set en torneos Masters 1000.

En Miami, donde fue campeón en 2024, lleva 10 partidos seguidos invicto, ya que el año pasado estuvo ausente del certamen debido a una suspensión por su doble positivo de clostebol.

Ganador este mes del Masters 1000 de Indian Wells, Sinner está a sólo dos pasos de completar el doblete de títulos conocido como Sunshine Double, que nadie logra en el tenis masculino desde Roger Federer en 2017.

Su rival en las semifinales, el viernes, salía del último cruce de cuartos entre el alemán Alexander Zverev y el argentino Francisco Cerúndolo, que pugnaba por meterse entre los cuatro mejores de Miami como hizo en 2022.

El francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka ya están citados para la otra semifinal el viernes.

Aunque Miami es terreno fértil para sorpresas, Sinner sigue siendo el favorito absoluto en una edición de la que pronto fue eliminado Carlos Alcaraz y a la que no acudió Novak Djokovic por lesión.

El transalpino fue incluso capaz de elevar su nivel frente a Tiafoe, la última raqueta estadounidense que seguía en liza y verdugo el lunes del último campeón, el checo Jakub Mensik.

"Siento que el inicio del partido es muy importante", señaló Sinner. "Cuando comienzas con un quiebre a favor, eso ya te da un poco de confianza".

"También en lo mental puede haber altibajos de ambos lados, así que trato de mantenerme muy tranquilo y aprovechar las oportunidades que tenga. Creo que hoy esa fue la clave", remarcó.

- Semifinales femeninas -

El WTA 1000 deparaba este jueves dos apasionantes duelos de semifinales, incluido el tercer partido del año entre la bielorrusa Aryna Sabalenka y la kazaja Elena Rybakina, las mejores jugadoras del momento.

En enero, Rybakina derrotó a Sabalenka en la final del Abierto de Australia, mientras que la bielorrusa le devolvió el golpe menos de dos semanas atrás por el título de Indian Wells.

Campeona vigente en Miami, Sabalenka encadena 10 victorias seguidas en el certamen sin ceder un solo set, una marca que nadie lograba desde Serena Williams entre 2002 y 2003.

Como Sinner, la número uno mundial está también a dos escalones de completar el Sunshine Double, que sólo lograron cuatro jugadoras en el pasado.

La otra semifinal la protagonizaban la checa Karolina Muchova y la estadounidense Coco Gauff, ávida de alcanzar por primera vez la final en su torneo local.

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