Sinner vuela en Miami, Cerúndolo se despide y Gauff alcanza primera final

En esta imagen de archivo, Jannik Sinner de Italia devuelve una bola frente a Alex Michelsen de Estados Unidos el martes 24 de marzo de 2026, en un partido de los octavos de final del Masters 1000 de Miami 2026 en el estadio Hard Rock, en Miami (Estados Unidos). ( EFE / ALBERTO BOAL )

El italiano Jannik Sinner brindó el jueves una nueva exhibición de tenis en su camino a las semifinales del Masters 1000 de Miami, donde lo espera otra vez el alemán Alexander Zverev tras dejar en el camino al argentino Francisco Cerúndolo.

A Sinner, número dos mundial, sólo le hicieron falta 71 minutos para deshacerse a primera hora del estadounidense Frances Tiafoe (20) por un doble 6-2.

Desde el juego inicial, en el que quebró el servicio de Tiafoe, el italiano desplegó un tenis arrollador con 14 aces (por 4 de su rival) y sin conceder una sola pelota de break.

Sinner conectó también 33 golpes ganadores, por siete de su oponente, para alargar su extraordinaria racha de 15 victorias seguidas sin ceder un set en torneos Masters 1000.

En Miami, donde fue campeón en 2024, lleva 10 partidos seguidos invicto, ya que el año pasado estuvo ausente del certamen debido a una suspensión por su doble positivo de clostebol.

Ganador este mes del Masters 1000 de Indian Wells, Sinner está a sólo dos pasos de completar el doblete de títulos conocido como Sunshine Double, que nadie logra en el tenis masculino desde Roger Federer en 2017.

Aunque Miami es terreno fértil para sorpresas, Sinner sigue siendo el favorito absoluto en una edición de la Carlos Alcaraz fue eliminado temprano y a la que no acudió Novak Djokovic por lesión.

Reencuentro entre Sinner y Zverev

El viernes, el italiano tendrá enfrente al mismo rival que en las semifinales de Indian Wells, Alexander Zverev.

El alemán se ganó una nueva oportunidad de batir a Sinner con un inapelable triunfo este jueves ante Francisco Cerúndolo por 6-1 y 6-2.

A pesar del aliento del público, el argentino sólo resistió en pista 65 minutos en los que no logró una sola oportunidad de quiebre.

Zverev, que está desplegando un tenis mucho más ofensivo del habitual, rompió el servicio de Cerúndolo en las dos primeras oportunidades y después no le permitió entrar en ritmo.

"Me gusta la forma en que estoy jugando, de momento lo estoy disfrutando", se felicitó el germano pensando ya en su inminente nuevo reto.

"Obviamente mañana será la prueba más dura contra Jannik y la estoy esperando con ganas", aseguró Zverev, que de momento tiene asegurado desbancar del tercer puesto de ATP al ausente Novak Djokovic.

Cerúndolo, que competía en cuartos de final por cuarta vez desde 2022, no logró seguir los pasos del francés Arthur Fils y el checo Jiri Lehecka, que se metieron inesperadamente en la otra semifinal del viernes.

Gauff espera por Sabalenka o Rybakina

En el WTA 1000, la estadounidense Coco Gauff fue la primera en asegurar su plaza en la final gracias a un contundente triunfo sobre la checa Karolina Muchova por un doble 6-1.

A los 22 años, Gauff será el sábado la finalista estadounidense más joven del certamen desde Serena Williams en 2003.

Criada en Delray Beach, a las afueras de Miami, Gauff nunca había pasado de los octavos ante su público y este año tampoco parecía llegar en su mejor momento, tras retirarse en tercera ronda de Indian Wells por una lesión en el brazo izquierdo.

"Sinceramente, llegué a pensar que no iba a jugar este torneo", reveló tras su victoria ante Muchova. "Pero un día me desperté y me dije: 'Tengo que intentar jugar si estoy sana'".

"Si había un torneo que me iba a devolver la alegría y el ritmo, sentía que sería este, por estar en casa, rodeada de mi familia y con la gente apoyando", dijo la vigente campeona de Roland Garros.

Su rival en la final será la ganadora de otro reencuentro este jueves entre las dos mejores tenistas del momento: la bielorrusa Aryna Sabalenka, defensora del título, y la kazaja Elena Rybakina.

En enero, Rybakina derrotó a Sabalenka en la final del Abierto de Australia, mientras que la bielorrusa le devolvió el golpe menos de dos semanas atrás por el título de Indian Wells.

Al igual que Sinner, Sabalenka está también a dos escalones de completar el Sunshine Double, que sólo lograron cuatro jugadoras en el pasado.