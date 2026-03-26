Sabalenka y Rybakina, las dos más ranqueadas del mundo, se miden este jueves en Miami

Aryna Sabalenka (izquierda) y Elena Rybakina. son la gran rivalidad femenina del tenis actual. ( FUENTE XTERNA )

Aryna Sabalenka y Elena Rybakina, las dos mejores tenistas de la actualidad, se citaron para este jueves a las 8:30pm (hora de RD) en las semifinales del torneo de Miami.

Apenas han pasado diez días desde que Sabalenka batió a Rybakina en una taquicárdica final del WTA 1000 de Indian Wells.

Con aquel triunfo la bielorrusa Sabalenka se cobró revancha de la derrota ante la kazaja por el primero trofeo de Grand Slam del año en el Abierto de Australia.

Sin respiro, sus caminos se cruzarán de nuevo el jueves en Miami, esta vez en un cruce de semifinales.

El otro pulso por un lugar en la final lo protagonizarán el mismo jueves a las 3:00 pm (hora dominicana), la checa Karolina Muchova y la local Coco Gauff.

Sabalenka, número uno mundial, superó este miércoles los cuartos de final con un triunfo por doble 6-4 ante la estadounidense Hailey Baptiste (45ª).

Defensora del título, la bielorrusa encadena 10 victorias seguidas en Miami sin ceder un solo set, una marca que nadie lograba desde Serena Williams entre 2002 y 2003.

Sabalenka está ahora a dos pasos de completar el Sunshine Double, el doblete de títulos de Indian Wells y Miami, que sólo lograron cuatro jugadoras anteriormente.

Rybakina amarga a Pegula

Unas horas antes, Rybakina sometió de nuevo a la estadounidense Jessica Pegula por 2-6, 6-3 y 6-4.

Pegula fue muy superior en el arranque del partido pero acabó sucumbiendo ante la misma rival que la eliminó en semifinales del Abierto de Australia de enero y cuartos de Indian Wells.

Rybakina, doble subcampeona en Miami (2023 y 2024), encajó quiebres en sus dos primeros juegos al servicio pero después ajustó el cañón y no cedió ningún otro break.

"Siempre es genial jugar contra Aryna, siempre nos estamos exigiendo mutuamente", dijo la número dos mundial anticipándose a su siguiente rival.