El checo Jiri Lehecka avanza a la final del Masters de Miami

Jiri Lehecka, de la República Checa, devuelve un golpe a Arthur Fils, de Francia, durante las semifinales individuales masculinas del undécimo día del Abierto de Miami presentado por Itaú, en el Hard Rock Stadium el 27 de marzo de 2026 en Miami Gardens, Florida. ( MATTHEW STOCKMAN/GETTY IMAGES/AFP )

El checo Jiri Lehecka arrolló el viernes al francés Arthur Fils y clasificó a su primera final de nivel Masters 1000 en Miami.

Lehecka, número 22 de la ATP, superó a Fils (31) por un doble 6-2 en sólo 75 minutos de juego en la primera de las semifinales, que se disputaban el viernes.

Durante el partido, Lehecka impuso su ritmo desde el inicio. En el primer set, rompió el servicio de Fils en los juegos 2 y 6, cerrando la manga 6-2 con contundencia.

El segundo set fue una réplica del primero, con Lehecka manteniendo la presión y neutralizando los intentos de reacción de su rival, cerrando nuevamente 6-2 y asegurando su pase a la final sin ceder ni un solo set en las semifinales.

Su porcentaje de primeros servicios acertados superó el 65%, y ganó más del 70% de los puntos jugados en el resto del partido.

Torneo impecable

Lehecka llegó a esta instancia tras una sólida semana en Miami, donde había superado previamente a varios jugadores de alto nivel.

En la etapa de primera ronda / Segunda ronda, Lehecka derrotó al joven francés Moïse Kouamé por 6-2, 7-5 en su primer partido del cuadro principal, avanzando a Octavos de final, en donde con una demostración de consistencia con su saque y golpe de fondo, superó al estadounidense Taylor Fritz por 6-4, 7-6(4), 6-2, para alcanzar los cuartos de final.

En esa instancia, Lehecka continuó su camino venciendo al español Martín Landaluce con marcador de 7-6(1), 7-5, mostrando solidez en puntos clave y manteniendo su nivel para entrar a semifinales, en donde derrotó a Fils.