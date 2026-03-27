El Estadio Santiago Bernabéu se convertirá en una pista de tenis durante el Madrid Open de tenis

El estadio Santiago Bernabéu, la casa del Real Madrid, albergará una pista de tenis de tierra batida para entrenamientos durante el Madrid Open, en abril, informaron este viernes los organizadores del torneo.

La pista estará disponible para jugadores de la ATP y jugadoras de la WTA entre el 23 y el 30 de abril, periodo en el que el Real Madrid no tiene partidos en casa programados.

"Llevar una pista de tierra batida a uno de los recintos más icónicos del mundo crea un punto de encuentro único entre la tradición del tenis y el atractivo universal de un escenario en constante evolución", señaló el Madrid Open en un comunicado.

Otros grandes eventos

La capital española acogió por primera vez un partido de la NFL en el Bernabéu en noviembre de 2025, en el marco del plan para utilizar de forma polivalente su remodelado estadio —que reabrió tras las obras en 2023— y aumentar los ingresos.

El club blanco también planeaba la organización habitual de conciertos de alto perfil en el Bernabéu, pero se vio obligado a detenerlos por quejas sobre el ruido, después de que una asociación de vecinos llevara a los propietarios del estadio a los tribunales.

El Madrid Open comienza el 20 de abril y se prolonga hasta el 3 de mayo en la Caja Mágica, al sur de la ciudad.

Lo que pasó en 2025

En la rama masculina del Mutua Madrid Open 2025, el gran protagonista fue Casper Ruud, quien conquistó el título más importante de su carrera al ganar su primer Masters 1000.

El noruego venció en una final muy disputada al británico Jack Draper con marcador de 7-5, 3-6 y 6-4, en un duelo que superó las dos horas y mostró un alto nivel competitivo.

Ruud, tradicionalmente fuerte en tierra batida, confirmó su evolución en torneos grandes al superar rondas exigentes y finalmente romper su mala racha en finales de alto nivel .

En el cuadro femenino, la campeona fue Aryna Sabalenka, quien reafirmó su dominio en Madrid al conquistar su tercer título en este torneo.

La bielorrusa derrotó a la estadounidense Coco Gauff en la final con parciales de 6-3 y 7-6, destacándose por su potencia y solidez en los momentos clave, especialmente en el desempate del segundo set.

Este triunfo no solo amplió su legado en la Caja Mágica, sino que también la consolidó como una de las grandes figuras del circuito femenino, sumando otro título WTA 1000 a su palmarés.