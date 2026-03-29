Sinner completa el Doblete del Sol con un inapelable triunfo en Miami

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El italiano Jannik Sinner derrotó este domingo al checo Jiri Lehecka y ganó su segundo Masters 1000 de Miami, con el que completó además el doblete de títulos conocido como Sunshine Double.

Sinner es el primer tenista en conquistar consecutivamente los trofeos de Indian Wells y Miami desde Roger Federer en 2017, pero es el único en lograrlo sin ceder un solo set a lo largo de los dos Masters 1000 estadounidenses.

El número dos del mundo remató su impecable mes de marzo al batir este domingo a Lehecka (22º) por un doble 6-4 en una final retrasada por problemas climáticos.

Triunfador en una lluviosa Miami, Sinner es el octavo tenista masculino en coronar el Doblete del Sol, una gesta que también firmó el sábado Aryna Sabalenka en la rama femenina.

Antes de Sinner lo consiguieron el suizo Federer (2005, 2006 y 2017), el serbio Novak Djokovic (2011, 2014, 2015 y 2016), el chileno Marcelo Ríos (1998) y los estadounidenses Andre Agassi (2001), Pete Sampras (1994), Michael Chang (1992) y Jim Courier (1991).

"¡Vaya día!", comenzó Sinner su discurso en la entrega de premios. "Significa mucho para mí completar por primera vez el Sunshine Double, es increíble".

"Es algo que nunca habría pensado que ganaría, porque es difícil de lograr. De alguna manera lo conseguimos, así que estoy muy contento", se felicitó el transalpino por una victoria que también lo acerca al liderato de la ATP de Carlos Alcaraz a las puertas de la temporada de arcilla.

- Racha récord -

Tras dos finales perdidas en 2021 y 2023, Sinner elevó su primer título de Miami en 2024. Desde esa edición encadena 12 partidos ganados seguidos, ya que en 2025 no pudo defender el título al estar suspendido por su doble positivo por clostebol.

Con la ausencia de Djokovic y la temprana caída de Alcaraz, las puertas se le abrieron de par en par a Sinner para alcanzar el título 26 de su carrera y séptimo de nivel Masters 1000.

En esa categoría, solo inferior a los Grand Slams, Sinner ostenta una racha récord de 17 victorias seguidas sin ceder un set, con la que triunfó en noviembre pasado en París y este mes en las dos grandes paradas de la gira estadounidense de pista rápida.

Su última víctima fue Jiri Lehecka, debutante en una final de Masters 1000 tras dos formidables semanas en las que no cedió ni una sola vez su servicio.

"Estoy muy contento y muy triste al mismo tiempo de estar aquí, la próxima vez espero levantar el trofeo", dijo el checo sobre el escenario. "Pero si tengo que perder contra alguien, que sea contra ti, Jannik. Felicidades".

- Presión a Alcaraz -

Lehecka, también de 24 años, plantó batalla de principio a fin para emular a su compatriota Jakub Mensik, quien sorprendió a Djokovic en la final de Miami de 2025.

Como un año atrás, la lluvia fue también protagonista al posponer una hora y media el inicio del partido e interrumpirlo justo después de que el italiano se adjudicara el primer set.

El retraso no descentró a Sinner, que sólo necesitó de dos juegos para acabar con la imbatibilidad del servicio de Lehecka.

El ex número uno mundial cimentó después el triunfo con su excepcional servicio, cuya reciente mejora ha sido fundamental para su actual racha ganadora.

Líder en juegos ganados al servicio (94%) y puntos obtenidos con el primer saque (81%) este año, Sinner acumuló este domingo 10 aces y solventó sin problemas las únicas tres pelotas de break que concedió, todas en el cuarto juego del partido.

Tras el parón por la lluvia, Sinner volvió a poner contra la pared a Lehecka y, en su sexta pelota de break del set, se adelantó 5-4 para sentenciar la final con su infalible saque.

Tras un mes de ensueño, Sinner se colocó a sólo 1.190 puntos de Alcaraz en su pugna por recuperar la cima de la ATP.

gbv/ma