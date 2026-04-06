Báez elimina a Wawrinka en su despedida de Montecarlo

El tenista argentino Sebastián Báez (N.65) eliminó este lunes en primera ronda del Masters 1000 de Montecarlo al suizo Stan Wawrinka, quien a sus 41 años jugó su último partido en el Principado.

Báez se impuso por un doble 7-5 sobre el tres veces ganador de un Grand Slam, logrados además en la era del Big 3, como se conoce a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

De esta manera el suizo no podrá cumplir el sueño de enfrentarse en segunda ronda al español Carlos Alcaraz, líder del circuito ATP.

En su 16ª participación y última en Montecarlo, donde ganó el título en 2014 frente a su compatriota Roger Federer, el público apoyó mayoritariamente a Wawrinka, quien ha anunciado que se retirará al final de temporada.

"Cuando ves el apoyo que he tenido hoy, es una de las razones por las que sigo jugando a los 41 años, para vivir este tipo de emociones", dijo el suizo tras el partido.

Wawrinka sucumbió al ímpetu del argentino, más joven con 25 años y más acertado, con 25 golpes ganadores y 31 errores por 16-41 del suizo.

Sin embargo, vendió cara su derrota, ya que con 5-1 a favor de Báez en el segundo set, fue capaz de ganar cuatro juegos consecutivos para estirar el partido.

Además, el triple ganador del torneo Stefanos Tsitsipas (48º) quedó eliminado en su debut al caer por 7-5 y 6-4 ante el argentino Francisco Cerúndolo (19º).

Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.

En la última edición fue eliminado en cuartos de final.

Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó a Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.

-- Resultados de la jornada en el Torneo de Montecarlo:

Individual masculino - Primera ronda:

Sebastián Báez (ARG) derrotó a Stanislas Wawrinka (SUI) 7-5, 7-5

(ARG) a Stanislas (SUI) 7-5, 7-5 Jirí Lehecka (CZE/N.11) a Emilio Nava (USA) 7-6 (7/1), 6-7 (8/10), 6-2

(CZE/N.11) a (USA) 7-6 (7/1), 6-7 (8/10), 6-2 Valentin Vacherot (MON) a Juan Manuel Cerúndolo (ARG) 5-7, 6-2, 6-1

(MON) a (ARG) Flavio Cobolli (ITA/N.10) a Francisco Comesaña (ARG) 7-5, 2-6, 6-3

(ITA/N.10) a (ARG) Alexander Blockx (BEL) a Denis Shapovalov (CAN) 6-4, 4-6, 6-3

(BEL) a (CAN) João Fonseca (BRA) a Gabriel Diallo (CAN) 6-2, 6-3

(BRA) a (CAN) Arthur Rinderknech (FRA) a Karen Khachanov (RUS/N.12) 7-5, 6-2

(FRA) a (RUS/N.12) Andrey Rublev (RUS/N.13) a Nuno Borges (POR) 6-4, 1-6, 6-1

(RUS/N.13) a (POR) Zizou Bergs (BEL) a Adrian Mannarino (FRA) 6-4, 6-3

(BEL) a (FRA) Cristian Garín (CHI) a Matteo Arnaldi (ITA) 6-2, 6-4

(CHI) a (ITA) Francisco Cerúndolo (ARG/N.16) a Stefanos Tsitsipas (GRE) 7-5, 6-4

(ARG/N.16) a (GRE) Tomás Machac (CZE) a Daniel Altmaier (GER) 6-4, 1-6, 6-3

aco/fbx/mcd/pm/raa/