Cerúndolo elimina a Stefanos Tsitsipas, triple campeón del torneo de Montecarlo
El griego, campeón en 2021, 2022 y 2024, perdió 7-5, 6-4 ante su rival argentino
El triple ganador del torneo, Stefanos Tsitsipas (48º) quedó eliminado este lunes en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotado por 7-5 y 6-4 por el argentino Francisco Cerúndolo (19º).
Es la primera vez en ocho participaciones que el griego de 27 años, campeón en 2021, 2022 y 2024, cae en su estreno en el torneo monegasco.
En la última edición fue eliminado en cuartos de final.
Tsitsipas no vence a uno de los 20 mejores jugadores del mundo desde agosto de 2024, cuando derrotó al argentino Sebastián Báez (entonces 18º) durante el torneo olímpico de París.
Sus tres coronas
Stefanos Tsitsipas conquistó su primer título en Montecarlo en 2021, demostrando un tenis agresivo y sólido desde el fondo de la cancha.
- A lo largo del torneo, venció a rivales de gran nivel como Andrey Rublev y Casper Ruud, mostrando una combinación letal de golpes precisos y un servicio consistente.
En la final, superó a Rublev en sets seguidos, 6-3 y 6-3, imponiéndose con un dominio claro que reflejó su madurez como jugador sobre arcilla.
Dos años después, en 2022, Tsitsipas reafirmó su hegemonía en el Principado. Tras superar partidos intensos contra Matteo Berrettini y Alexander Zverev, llegó a la final frente a Alejandro Davidovich Fokina, donde se impuso 6-3, 7-6(5) en un duelo que combinó paciencia y potencia.
En 2024, Tsitsipas volvió a alzarse con el título, derrotando a Cameron Norrie en la final 7-5, 6-3, consolidando su reputación como uno de los jugadores más temibles sobre arcilla y destacando su capacidad para mantener la consistencia y la concentración a lo largo de toda la semana del torneo.