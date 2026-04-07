Carlos Alcaraz y Jannik Sinner debutan con victorias en el ATP de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, los dos principales jugadores de la rama masculina en estos momentos estarán participando en el torneo. ( FUENTE EXTERNA )

En su primer torneo del año en tierra batida, los dos mejores tenistas del circuito, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, se dieron un paseo en su debut en el Masters 1000 de Montecarlo, derrotando sin dificultades al argentino Sebastián Báez y al francés Ugo Humbert.

El número 1 y 2 de la ATP llegan a esta cita tras dinámicas opuestas en las últimas semanas: el italiano logró en marzo el impresionante "Doblete del Sol", con títulos en Indian Wells y Miami, mientras que el español dejó dudas en esa gira norteamericana.

Si bien el campeón de Australia, primer Grand Slam del año, alcanzó las semifinales en Indian Wells, en Miami no pasó de tercera ronda, además de ver a su gran rival coronándose en ambos torneos.

Pero el regreso a la tierra no pudo sentar mejor al español, que superó por 6-1 y 6-3 a Báez en apenas hora y diez minutos de partido.

Alcaraz sorprendido

"Siendo sincero, me he sorprendido a mí mismo con el nivel. Pensé que sería algo peor, pero estoy contento con todo lo que hice hoy. Quizá un par de detalles no salieron bien en el segundo set. Le dejé entrar en el partido pero, en general, me alegro de volver a jugar partidos sobre tierra batida", admitió tras el partido el español.

Incontestable con su servicio (85% de los puntos logrados con su primer servicio y sin ceder bolas de break), Alcaraz se apuntó el primer set en apenas 27 minutos.

El segundo parcial estuvo algo más igualado y Báez incluso hizo un quiebre para colocarse 4-3 abajo, pero cedió su siguiente servicio y Alcaraz cerró el partido en la primera ocasión que tuvo.

Alcaraz se medirá en tercera ronda al vencedor del duelo que disputarán otro argentino, Tomás Martín Etcheverry (N.30) y el francés Térence Atmane (N.45).

Etcheverry superó en primera ronda al búlgaro Grigor Dimitrov en tres competidos sets, por 6-4 2-6 y 6-3.

Si Alcaraz se mostró expeditivo en su estreno en la tierra batida, su superficie favorita, Sinner también derrotó por la vía rápida a Humbert (N.34), por 6-3 y 6-0 en una hora y cinco minutos.

Contra Humbert, Sinner tardó un poco en adaptarse a la tierra, pero en cuanto quebró el servicio del rival en el quinto juego todo fue mucho más fácil, adjudicándose 9 de los 10 juegos posteriores, con un rosco en el segundo set (6-0) en apenas 23 minutos.

"He jugado bien. Hay que adaptar un poco el estilo de juego, la manera en la que se afrontan algunas situaciones. El primer torneo (en tierra batida) nunca es fácil. He venido aquí con buenas sensaciones, pero sin demasiadas expectativas", declaró tras el partido, al que asistió en las gradas la leyenda del atletismo Usain Bolt.

Lucha por la cima

Sinner se enfrentará en tercera ronda al vencedor del duelo que disputarán el miércoles el argentino Francisco Cerúndolo (N.19) y el checo Tomas Machac (N.53).

En el Principado hay algo más en juego que el primer título en arcilla de la temporada: Alcaraz y Sinner se juegan también el número 1.

El español, que el año pasado cerró la gira en tierra con 22 victorias y 1 derrota y títulos en Montecarlo, Roma y Roland Garros, perderá la primera plaza del ranking si Sinner gana en Montercarlo.

Aunque el murciano trató de relativizar: "Voy a perderlo. No sé si será en este torneo o en otro. Defiendo una cantidad enorme de puntos que serán difíciles de proteger. Y aunque los defienda, Jannik va a sumar algunos puntos. Voy a dar lo mejor y veremos qué sucede, pero el N.1 no está en mi cabeza ahora mismo".