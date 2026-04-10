×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Jannik Sinner
Jannik Sinner

Jannik Sinner llega a 20 victorias seguidas en torneos Masters 1000, logra las semis de Montecarlo

Sinner arrolla a Auger-Aliassime y acecha la cima de la ATP que está todavía en manos de Carlos Alcaraz

    Expandir imagen
    Jannik Sinner llega a 20 victorias seguidas en torneos Masters 1000, logra las semis de Montecarlo
    Jannik Sinner en acción durante un torneo de la ATP. (FUENTE EXTERNA)

    El italiano Jannik Sinner logró su vigésima victoria seguida en un torneo Masters 1000 al ganar en Montecarlo al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 6-4) y situarse en las semifinales, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que previamente superó al brasileño Joao Fonseca.

    El jugador de San Cándido, segundo del mundo, que puede asaltar la cima del ránking ATP si gana el evento monegasco, tardó una hora y 35 minutos.

    Trámite del partido

    Se alejó de los contratiempos y las dificultades que se encontró contra el checo Tomas Machac en tercera ronda, ante el que perdió un set, y volvió a ser el tenista sólido, ganador de cuatro Grand Slam que arrolló al francés Ugo Humbert en el segundo tramo.

    Sin las facilidades que encontró frente al galo, el italiano recuperó la determinación y superó, por quinta vez seguida en ocho enfrentamientos, al canadiense Auger Aliassime, que ha llegado a ser cuartofinalista alguna vez en los nueve torneos de categoría Masters 1000.

    Pero al italiano le bastó un quiebre en cada set y estar firme con su servicio para cerrar el triunfo y elevar a veinte sus victorias consecutivas en torneos de este rango, con cuarenta sets ganados y solo no perdido, que une a los éxitos en París, Indian Wells y Miami.

    • Sinner alcanzó su semifinal número 48 a nivel de circuito, la decimosexta en un Masters 1000 y la cuarta en tierra batida. Ahora espera a Zverev para situarse en otra final.
    RELACIONADAS
    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.