Jannik Sinner llega a 20 victorias seguidas en torneos Masters 1000, logra las semis de Montecarlo

Jannik Sinner en acción durante un torneo de la ATP. ( FUENTE EXTERNA )

El italiano Jannik Sinner logró su vigésima victoria seguida en un torneo Masters 1000 al ganar en Montecarlo al canadiense Felix Auger Aliassime (6-3 y 6-4) y situarse en las semifinales, donde se enfrentará al alemán Alexander Zverev, que previamente superó al brasileño Joao Fonseca.

El jugador de San Cándido, segundo del mundo, que puede asaltar la cima del ránking ATP si gana el evento monegasco, tardó una hora y 35 minutos.

Trámite del partido

Se alejó de los contratiempos y las dificultades que se encontró contra el checo Tomas Machac en tercera ronda, ante el que perdió un set, y volvió a ser el tenista sólido, ganador de cuatro Grand Slam que arrolló al francés Ugo Humbert en el segundo tramo.

Sin las facilidades que encontró frente al galo, el italiano recuperó la determinación y superó, por quinta vez seguida en ocho enfrentamientos, al canadiense Auger Aliassime, que ha llegado a ser cuartofinalista alguna vez en los nueve torneos de categoría Masters 1000.

Pero al italiano le bastó un quiebre en cada set y estar firme con su servicio para cerrar el triunfo y elevar a veinte sus victorias consecutivas en torneos de este rango, con cuarenta sets ganados y solo no perdido, que une a los éxitos en París, Indian Wells y Miami.

Sinner alcanzó su semifinal número 48 a nivel de circuito, la decimosexta en un Masters 1000 y la cuarta en tierra batida. Ahora espera a Zverev para situarse en otra final.