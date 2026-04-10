Alcaraz y Sinner más cerca de una nueva final, Fonseca se despide de Montecarlo

Carlos Alcaraz y Yannik Sinner se verán las caras en la final del ATP de Montecarlo ( FUENTE EXTERNA )

La rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está cerca de vivir un nuevo capítulo, después de que ambos se clasificaran este viernes para las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, donde se despidió la joven promesa del tenis brasileño, Joao Fonseca.

Alcaraz se medirá en semifinales al ídolo local Valentin Vacherot, que sorprendió al australiano Alex de Miñaur (6º del mundo), mientras que Sinner se enfrentará al alemán Alexander Zverev, verdugo de Fonseca, por el otro puesto en la final.

De jugar la final del domingo, Alcaraz y Sinner no sólo se enfrentarían por el prestigioso título en la primera gran cita de la temporada de tierra batida, sino que el italiano tendrá la ocasión de arrebatar el N.1 al español.

Pero Alcaraz, que defiende el título logrado en Montecarlo el año pasado (cuando también se impuso en Roma y Roland Garros para demostrar que es el mejor jugador en arcilla), no parece dispuesto a ceder la corona fácilmente.

- Victoria 300 en ATP -

Este viernes derrotó al kazajo Alexander Bublik (N.11 y uno de los jugadores con más talento de la ATP) por un claro 6-3 y 6-0.

Sólido con su servicio y demoledor al resto, el partido no tuvo historia desde que Bublik se colocó con ventaja de 2-3 en el primer set: Alcaraz respondió con 10 juegos consecutivos.

"Empecé el partido bastante bien. Tuve puntos para ponerme dos breaks arriba y no lo logré, y luego perdí un poco la sensación con la pelota", declaró el español tras el partido.

"Tuve que correr mucho de lado a lado, tuve que defender y después unos cuantos juegos me dieron mucha confianza en el partido. Estuve jugando de forma agresiva y disputé un gran partido, muy sólido, contra un jugador del que no sabes qué va a hacer", añadió.

Un triunfo, el 300 en su carrera como profesional, que dará confianza al español, que el jueves pasó por dificultades para eliminar al argentino Tomás Etcheverry en tres sets.

Su próximo rival, Valentin Vacherot, que se impuso a De Miñaur 6-4, 3-6, 6-3, entrará el lunes al top 20 de la ATP el lunes por primera vez en su carrera. Hace un año apenas era 259º del mundo.

También mostró un gran nivel Sinner, que suma 20 victorias consecutivas en Masters 1000, algo que en las últimas décadas sólo lograron los integrantes del Big 3 (Federer, Nadal y Djokovic).

- A la altura del Big 3 -

"Siento que di un paso adelante hoy. Era un partido muy duro. Sabía que tenía que mejorar ciertas áreas. El saque no está aún como me gustaría, pero teniendo en cuenta todo estoy muy feliz", declaró Sinner tras superar 6-3 y 6-4 al canadiense Felix Auger Aliassime (N.7).

En el primer partido de cuartos de final, el joven Fonseca (19 años y N.40 de la ATP) puso en muchos aprietos a Zverev (N.3), quien de ganar en Montecarlo completaría el pleno de Masters 1000 en tierra, tras haber conquistado ya Roma y Madrid.

Fonseca, que jugaba unos cuartos de final de un Masters 1000 por primera vez, pagó su inexperiencia en los momentos clave (47 errores no forzados por 36 de Zverev) y acabó derrotado en tres sets, por 7-5, 5-7 (3/7) y 6-3.

Sinner y Zverev se han enfrentado en 12 ocasiones, con 8 victorias para el italiano, de ellas las últimas siete, incluidas las recientes semifinales en Indian Wells y Miami.

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