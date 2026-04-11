Carlos Alcaraz se cita con Jannik Sinner en final de Montecarlo tras ganar a Vacherot

El N.1 del mundo, Carlos Alcaraz, vigente campeón del Masters 1000 de Montecarlo, se enfrentará a su gran rival Jannik Sinner en la final en el Principado, después de eliminar este sábado al monegasco Valentin Vacherot (23º) 6-4, 6-4 en 1 hora y 24 minutos.

El español de 22 años encadena su 17ª victoria consecutiva sobre tierra batida, después de sus títulos en Roma (Masters 1000) y Roland Garros (Grand Slam) el año pasado.

Antes de este partido, Valentin Vacherot había pasado 5 horas más sobre la tierra batida monegasca, una ronda más (Alcaraz estuvo exento de la primera ronda) y disputando largos partidos a tres sets casi en cada turno.

El murciano quebró rápidamente al monegasco de 27 años, que, sorprendido por una trayectoria de la pelota de Alcaraz, devolvió una volea demasiado blanda que ofreció el primer break a su rival, quien administró su ventaja hasta el final del set, certificado con un ace.

Vacherot logró igualar 2-2 en el segundo set después de un juego de servicio fallido del español. Con 4-4 y 40-15 en contra, Alcaraz estaba en una situación complicada, pero encontró los recursos mentales para robar el servicio del monegasco gracias a una dejada.

Esta derrota pone fin a la aventura de Vacherot en su tierra, que le permitirá escalar el lunes al puesto 17 del ranking ATP, un hito para quien era el 256º del mundo hace un año por estas mismas fechas, antes de explotar al máximo nivel con su sorprendente triunfo en el Masters 1000 de Shanghái en octubre.

aco/mcd/iga