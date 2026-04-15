Fonseca avanza a cuartos en ATP de Múnich tras eliminar a Rinderknech

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El prodigio brasileño João Fonseca volvió a ganar este miércoles a Arthur Rinderknech (26º del mundo) en segunda ronda del ATP de Múnich, tras haber eliminado al francés en la misma fase la pasada semana en el Masters 1000 de Montecarlo.

Fonseca, 35º del mundo y una de las estrellas emergentes del tenis mundial, se impuso con autoridad al galo por 6-3 y 6-2.

El número uno francés fue incapaz de aprovechar ninguna de sus nueve bolas de rotura en este partido.

A Fonseca, en cambio, le bastó un único quiebre en la primera manga, mientras que Rinderknech desperdició seis en ese set.

En la segunda, el joven brasileño de 19 años volvió a romper muy pronto el servicio del europeo.

El francés tuvo la ocasión de reaccionar con tres bolas de rotura y 3-2 en el marcador, pero desperdició esas tres nuevas oportunidades, antes de ceder nuevamente su servicio y acabar perdiendo en una hora y 22 minutos.

"Estaba muy concentrado en el partido de hoy. Sabía que el partido iba a ser exigente. Es un gran jugador, y con la altitud de aquí puede hacer un tenis muy bueno", declaró Fonseca.

Con la victoria, el carioca enlazó por primera vez en su carrera dos torneos ATP en los que llegó al menos a cuartos de final (Montecarlo y Múnich).

Fonseca jugará por meterse en semifinales del certamen alemán sobre tierra batida contra el estadounidense Ben Shelton (6º).

-- Resultados del miércoles en el ATP 500 de Múnich, que se disputa en la ciudad alemana sobre tierra batida:

. Individual masculino - Primera ronda:

Fábián Marozsán (HUN) derrotó a Stefanos Tsitsipas (GRE) 3-6, 7-6 (7/5), 6-4

. Individual masculino - Octavos:

Flavio Cobolli (ITA/N.4) derrotó a Zizou Bergs (BEL) 6-2, 6-3

(ITA/N.4) a (BEL) 6-2, 6-3 Vít Kopriva (CZE) a Luciano Darderi (ITA/N.6) 2-6, 6-4, 6-1

(CZE) a (ITA/N.6) 2-6, João Fonseca (BRA) a Arthur Rinderknech (FRA/N.7) 6-3, 6-2

(BRA) a (FRA/N.7) Ben Shelton (USA/N.2) a Alexander Blockx (BEL) 6-4, 7-6 (10/8)

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