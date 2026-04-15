Swiatek inicia su temporada de tierra con victoria cómoda en Stuttgart

La cuádruple ganadora de Roland Garros, la polaca Iga Swiatek, inició su temporada sobre tierra batida venciendo este miércoles a la alemana Laura Siegemund en 2ª ronda del WTA 500 de Stuttgart.

La antigua número uno del mundo, cuya última aparición había sido una sorprendente eliminación temprana a manos de su compatriota Magda Linette en Miami el mes pasado, dejó sin opciones a la favorita local Siegemund por 6-2 y 6-3.

Swiatek cambió de entrenador tras la derrota en Miami y ahora está dirigida por el español Francisco Roig.

También este miércoles, la joven tenista rusa Mirra Andreeva logró una trabajada victoria por 5-7, 6-2, 6-4 en la primera ronda en Stuttgart ante la vigente campeona del torneo alemán, la letona Jelena Ostapenko.

Tras conquistar el torneo de categoría WTA 500 en Linz la semana pasada, la número nueve del mundo, de 18 años, ha iniciado su temporada sobre tierra batida en un gran momento de forma.

Su próxima rival será Alycia Parks, después de que la estadounidense derrotara a la esperanza local Noma Noha Akugue en sets corridos.

-- Resultados del martes en el toneo de Stuttgart, que se disputa en la ciudad alemana sobre tierra batida:

. Individual femenino - Primera ronda:

Zeynep Sönmez (TUR) derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.5) 6-2, 6-2

derrotó a Jasmine Paolini (ITA/N.5) 6-2, 6-2 Alycia Parks (USA) a Noma Noha Akugue (GER) 6-4, 6-2

6-4, 6-2 Mirra Andreeva (RUS/N.6) a Jelena Ostapenko (LAT) 5-7, 6-2, 6-4

a Jelena Ostapenko (LAT) 5-7, 6-2, 6-4 Linda Nosková (CZE) a Zhang Shuai (CHN) 5-7, 6-1, 6-4

. Individual femenino - 2a ronda:

Iga Swiatek (POL/N.3) derrotó a Laura Siegemund (GER) 6-2, 6-3

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