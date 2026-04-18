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Cobolli sorprende a Zverev y se medirá con Shelton en la final de Múnich

Se enfrentará por el título al estadounidense Ben Shelton

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    Cobolli sorprende a Zverev y se medirá con Shelton en la final de Múnich
    Ben Shelton (AFP)

    El italiano Flavio Cobolli (16º del mundo) se impuso este sábado al alemán Alexander Zverev (3º) por un doble 6-3 en semifinales del ATP 500 de Múnich y disputará el domingo su quinta final en el circuito principal.

    Sobre la tierra batida muniquesa, Cobolli se enfrentará por el título al estadounidense Ben Shelton (6º), que derrotó 6-3 y 6-4 al eslovaco Alex Molcan (166º del mundo y procedente de las previas).

    Declaraciones y expectativas de los finalistas

    Cobolli buscará el domingo un cuarto título en su carrera después de los conquistados en Bucarest y en Hamburgo en 2025, ambos sobre tierra batida, y Acapulco (superficie dura) en 2026.

    • Este sábado, el italiano de 23 años no dio opción a Zverev, vigente campeón del torneo bávaro, al que barrió en 1 hora y 10 minutos.

    "Ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera contra uno de mis mejores amigos del circuito", dijo Cobolli.

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    Shelton, por su parte, llega a la final con ganas de sacarse la espina tras haber perdido el partido por el título ante Zverev el año pasado.

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