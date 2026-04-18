Cobolli sorprende a Zverev y se medirá con Shelton en la final de Múnich
Se enfrentará por el título al estadounidense Ben Shelton
El italiano Flavio Cobolli (16º del mundo) se impuso este sábado al alemán Alexander Zverev (3º) por un doble 6-3 en semifinales del ATP 500 de Múnich y disputará el domingo su quinta final en el circuito principal.
Sobre la tierra batida muniquesa, Cobolli se enfrentará por el título al estadounidense Ben Shelton (6º), que derrotó 6-3 y 6-4 al eslovaco Alex Molcan (166º del mundo y procedente de las previas).
Declaraciones y expectativas de los finalistas
Cobolli buscará el domingo un cuarto título en su carrera después de los conquistados en Bucarest y en Hamburgo en 2025, ambos sobre tierra batida, y Acapulco (superficie dura) en 2026.
- Este sábado, el italiano de 23 años no dio opción a Zverev, vigente campeón del torneo bávaro, al que barrió en 1 hora y 10 minutos.
"Ha sido uno de los mejores partidos de mi carrera contra uno de mis mejores amigos del circuito", dijo Cobolli.
Shelton, por su parte, llega a la final con ganas de sacarse la espina tras haber perdido el partido por el título ante Zverev el año pasado.