El francés Arthur Fils conquista el ATP 500 de Barcelona

Arthur Fils se coronó campeón en el ATP Barcelona ( AFP )

El francés Arthur Fils conquistó este domingo el ATP 500 de Barcelona, sobre tierra batida, al vencer en la final al ruso Andrey Rublev por 6-2, 7-6 (7/2).

Es el cuarto título en la carrera del tenista galo de 21 años y el primero desde su lesión en la espalda que lastró su segunda mitad de la temporada 2025. Su último triunfo databa de Tokio en 2024.

Actual 30 del mundo, Fils se acercará al top 20 de la ATP y se convertirá en el N.1 francés por delante de Arthur Rinderknech.

Reacciones y contexto del torneo Conde de Godó

El sábado, en semifinales, el francés había remontado al sorprendente español Rafael Jódar en tres sets (3-6, 6-3, 6-2), después de haber sufrido al principio ante la nueva sensación del tenis, de tan solo 19 años.

"El final del partido fue pura mentalidad. Estuve cansado pero jugué muy bien y estoy contento de cómo jugué al final para sacar el partido adelante en el tie-break", afirmó Fils tras ganar el prestigioso torneo catalán, conocido como torneo "Conde de Godó", que Rafa Nadal conquistó en once ocasiones, y cuyo vigente campeón era el danés Holger Rune.

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