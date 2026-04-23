Juan Manuel Cerúndolo y Carabelli avanzan a segunda ronda en Madrid

El argentino Juan Manuel Cerúndolo avanzó a la segunda ronda del Masters ATP 1000 de Madrid tras ganar este jueves al alemán Daniel Altmaier por un doble 6-4.

Cerundolo, número 67 del mundo, tuvo que remontar en el primer set, tras ceder de entrada su saque y dejar a Altmaier irse a 2-0.

El argentino pudo recuperar su servicio en el quinto juego, antes de ponerse 4-3 por delante con una nueva rotura y cerrar el set aferrado a su saque.

En el segundo set, con 3-3 en el marcador, otro quiebre le permitió despegar para llevarse la manga y el partido.

Cerundolo se medirá en la siguiente fase al italiano Luciano Darderi.

Su compatriota Camilo Ugo Carabelli, número 57 del mundo, también se metió en segunda ronda al vencer al veterano francés Gaël Monfils por 6-3 y 6-4.

En cambio, el también argentino Sebastián Báez cayó frente al lituano Vilius Gaubas por 7-5 y 6-1, quien se medirá al canadiense Felix Auger Aliassime en segunda ronda.

Antes, los españoles Pablo Carreño y Jaume Munar también habían avanzado a segunda ronda al igual que el argentino Mariano Navone.

Carreño se impuso 4-6, 7-6 (7/5), 6-2 al húngaro Marton Fucsvovics para pasar a la siguiente fase, donde se enfrentará a su compatriota Alejandro Davidovich.

Su compatriota Jaume Munar tuvo menos problemas para superar al kazajo Alexander Shevchenko por un contundente 6-4, 6-1.

El argentino Mariano Navone, número 45 del mundo, también se hizo con su plaza en segunda ronda al ganar al portugués Nuno Borges por 6-3, 6-4.

El argentino se medirá en segunda ronda al alemán Alexander Zverev, segundo cabeza de serie del torneo madrileño.

-- Resultados del jueves en el WTA 1000 de Madrid:

. Individual masculino - Primera ronda:

Stefanos Tsitsipas (GRE) derrotó a Patrick Kypson (USA) 3-6, 7-6 (8/6), 7-6 (7/4)

Daniel Merida (ESP) a Marco Trungelliti (ARG) 6-4, 1-6, 7-6 (8/6)

Pablo Carreño Busta (ESP) a Márton Fucsovics (HUN) 4-6, 7-6 (7/5), 6-2

Jaume Munar (ESP) a Alexander Shevchenko (KAZ) 6-4, 6-1

Yannick Hanfmann (GER) a Marcos Giron (USA) 6-4, 6-7 (3/7), 7-5

Juan Manuel Cerundolo (ARG) a Daniel Altmaier (GER) 6-4, 6-4

Alexander Blockx (BEL) a Cristian Garín (CHI) 4-6, 7-5, 7-5

Vilius Gaubas (LTU) a Sebastián Báez (ARG) 7-5, 6-1

Fábián Marozsán (HUN) a Ethan Quinn (USA) 7-6 (7/5), 7-6 (8/6)

Nicolai Budkov Kjær (NOR) a Reilly Opelka (USA) 5-3 y abandono

Daniel Vallejo (PAR) a Grigor Dimitrov (BUL) 6-4, 6-4

Camilo Ugo (ARG) a Gael Monfils (FRA) 6-3, 6-4

Adam Walton (AUS) a Martín Landaluce (ESP) 6-2, 6-3

Martin Damm Jr. (USA) a Alexei Popyrin (AUS) 7-6 (9/7), 6-4

Terence Atmane (FRA) a Miomir Kecmanovic (SRB) 6-4, 7-5

Mariano Navone (ARG) a Nuno Borges (POR) 6-3, 6-4

./bds/gr/iga/dr