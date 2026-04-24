×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
WTA 1000 de Madrid
Elena Rybakina sufre para ganar en su estreno en Madrid

Las dos veces campeona de Gran Slam necesitó dos horas y media para remontar y llevarse el triunfo

    Expandir imagen
    Elena Rybakina (X / @THETENNISLETTER)

    La kazaja Elena Rybakina, número dos del mundo, sufrió más de lo esperado este viernes para avanzar a la tercera ronda del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la rumana Elena-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 y 7-5.

    Las dos veces campeona de Gran Slam necesitó dos horas y media para remontar y doblegar la resistencia de la tenista rumana, número 71 del mundo.

    Rybakina se medirá en la siguiente ronda a la china Qinwen Zheng, que eliminó a la estadounidense Sofia Kenin por 1-6, 6-3 y 6-3.

    La colombiana Emiliana Arango se quedó fuera del torneo madrileño tras perder este viernes contra la checa Linda Noskova por 6-3 y 6-2.

    Antes, la argentina Solana Sierra había sellado su billete a tercera ronda al ganar a la polaca Magdalena Frech por 6-2 y 6-4.

    Sierra se medirá en la siguiente fase a la turca Zeynep Sonmez que eliminó a la española Cristina Bucsa por 6-1, 6-7 (4/7), 6-2.

    La argentina, número 88 del mundo, continúa su marcha en Madrid con su segunda victoria, tras haber llegado a la capital española con cuatro derrotas consecutivas.

    La checa Karolina Pliskova también avanzó a la tercera ronda en Madrid al ganar a la griega Maria Sakkari por 6-4, 7-6 (8/6).

    Pliskova se medirá en la siguiente fase a la belga Elise Mertens, que se impuso a la filipina Alexandra Eala 6-2 y 6-1.

    -- Los resultados del viernes en el WTA 1000 de Madrid:

    . Individual femenino - 2a ronda:

    Jessica Pegula (USA/N.5) derrotó a Katie Boulter (GBR) 6-4, 6-4

    Marta Kostyuk (UKR/N.26) a Yulia Putintseva (KAZ) 6-1, 6-3

    Katerina Siniakova (CZE) a Anna Blinkova (RUS) 6-2, 6-2

    Caty McNally (USA) a Victoria Mboko (CAN/N.10) 6-4, 6-1

    Linda Noskova (CZE/N.13) a Emiliana Arango (COL) 6-3, 6-2

    Liudmila Samsonova (RUS/N.20) a Janice Tjen (INA) 6-2, 6-1

    Sorana Cirstea (RUM/N.25) a Tyra Grant (ITA) 6-2, 7-6 (7/5)

    Cori Gauff (USA/N.3) a Léolia Jeanjean (FRA) 6-3, 6-0

    Solana Sierra (ARG) a Magdalena Frech (POL/N.34) 6-2, 6-4

    Zeynep Sönmez (TUR) a Cristina Bucsa (ESP/N.27) 6-1, 6-7 (4/7), 6-2

    Elise Mertens (BEL/N.19) a Alexandra Eala (PHI) 6-2, 6-1

    Karolina Pliskova (CZE) a Maria Sakkari (GRE/N.33) 6-4, 7-6 (8/6)

    Anastasia Potapova (AUT/N.16) a Zhang Shuai (CHN) 6-3, 6-1

    Jelena Ostapenko (LAT/N.21) a Simona Waltert (SUI) 6-2, 7-5

    Zheng Qinwen (CHN/N.32) a Sofia Kenin (USA) 1-6, 6-3, 6-3

    Elena Rybakina (KAZ/N.2) a Gabriela Ruse (RUM) 4-6, 6-3, 7-5

    gr/pm/dr

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.