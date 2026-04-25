×
Versión Impresa
Día Jueves, 19 de Febrero de 2026 Edición 7251.
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
ATP Madrid
ATP Madrid

La rusa Andreeva avanza a octavos de final en Madrid

Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár

    Expandir imagen
    La rusa Andreeva avanza a octavos de final en Madrid
    Mira Andreeva (AFP)

    La rusa Mirra Andreeva, número ocho del mundo, se metió este sábado en octavos de final del WTA 1000 de Madrid tras imponerse a la húngara Dalma Galfi por un contundente 6-3, 6-2.

    Andreeva se medirá por una plaza en cuartos a la húngara Anna Bondár, que ganó este sábado a la checa Laura Samson por 7-6 (7/3), 6-1.

    La suiza Belinda Bencic, duodécima jugadora del mundo, también se aseguró una plaza en octavos al imponerse a la rusa Diana Shnaider por 6-2, 7-6 (8/6).

    La número tres del mundo y una de las favoritas en Madrid, la polaca Iga Swiatek, se retiró visiblemente indispuesta de su partido contra la estadounidense Ann Li cuando el marcador estaba 7-6 (7/4), 2-6 y 3-0.

    Swiatek achacó a un posible virus su retirada del WTA 1000 madrileño.

    Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.

    -- Los resultados del sábado en el WTA 1000 de Madrid:

    . Individual femenino - 3ª ronda:

    • Belinda Bencic (SUI/N.11) derrotó a Diana Shnaider (RUS/N.18) 6-2, 7-6 (8/6)
    • Hailey Baptiste (USA/N.30) a Jasmine Paolini (ITA/N.8) 7-5, 6-3
    • Ann Li (USA/N.31) a Iga Swiatek (POL/N.4) 7-6 (7/4), 2-6, 3-0 y abandono
    • Leylah Fernandez (CAN/N.24) a Iva Jovic (USA/N.15) 3-6, 6-3, 6-2
    • Mirra Andreeva (RUS/N.9) a Dalma Gálfi (HUN) 6-3, 6-2
    • Anna Bondár (HUN) a Laura Samsonová (CZE) 7-6 (7/3), 6-1

    gr/iga/dr

    TEMAS -

      AFP es una importante agencia de información mundial que ofrece una cobertura rápida, contrastada y completa.