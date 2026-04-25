Zverev gana al argentino Navone y avanza a tercera ronda en Madrid

El alemán Alexander Zverev se impuso este sábado al argentino Mariano Navone por 6-1, 3-6 y 6-3 en su debut en el Masters 1000 ATP de Madrid.

El número tres del mundo, ganador en la Caja Mágica en 2018 y 2021, necesitó una hora y 42 minutos para deshacerse del argentino.

Empezó intratable Zverev en el primer set, pero en la segunda manga, Navone empezó de otra manera.

Más tranquilo, rompió el saque del alemán en el tercer juego, que le sirvió para ganar la manga.

Zverev captó el mensaje y en el tercer set, volvió a sacar su mejor tenis ante un Navone que sufría con los saques y los golpes del alemán.

El germano se medirá en la siguiente ronda al francés Térence Atmane, que se impuso a su compatriota Ugo Humbert por 7-6 (7/3), 7-6 (7/5).

Atmane se sobrepuso a unos terribles calambres que parecían hacerle perder el control de sus piernas para imponerse en un reñido encuentro.

Antes, el vigente campeón del torneo Casper Ruud no dio ninguna opción al español Jaume Munar al que venció 6-0, 6-1 en su estreno en Madrid.

El noruego necesitó apenas 1 hora y 5 minutos para pasar por encima del español.

Ruud, que defiende el título logrado en 2025, se medirá en tercera ronda con el español Alejandro Davidovich, que por la mañana se había impuesto a su compatriota Pablo Carreño por 6-3 y 6-3.

El argentino Francisco Cerúndolo también avanzó a tercera ronda del Masters 1000 de Madrid tras imponerse al alemán Yannick Hanfmann por 6-1 y 7-5 en una hora y cuarenta minutos.

Cerúndolo, número 20 del mundo y semifinalista en Madrid en 2025, pasó por encima de su rival en el primer set, sin embargo, Hanfmann se mostró más luchador en la segunda manga.

El germano levantó dos roturas de servicio para ponerse 5-5, pero Cerúndolo volvió a quebrar el saque de su rival para ponerse 6-5 y cerrar el partido con su servicio.

Cerúndolo se enfrentará en la siguiente ronda al italiano Luciano Darderi, que apenas dio opción a su hermano Juan Manuel Cerúndolo.

Darderi se impuso al argentino en su estreno en la Caja Mágica por 6-1 y 6-3.

También avanzó el ruso Karen Kachanov, 16º del mundo, al ganar en segunda ronda al australiano Adam Walton por 6-2 y 6-3.

-- Los resultados del sábado en el Masters 1000 de Madrid:

. Individual masculino - 2ª ronda:

Alejandro Davidovich Fokina (ESP/N.20) derrotó a Pablo Carreño Busta (ESP) 6-3, 6-3

Fokina (ESP/N.20) a (ESP) 6-3, 6-3 Casper Ruud (NOR/N.12) a Jaume Munar (ESP) 6-0, 6-1

(NOR/N.12) a (ESP) 6-0, 6-1 Francisco Cerundolo (ARG/N.16) a Yannick Hanfmann (GER) 6-1, 7-5

(ARG/N.16) a (GER) 6-1, 7-5 Luciano Darderi (ITA/N.18) a Juan Manuel Cerundolo (ARG) 6-1, 6-3

(ITA/N.18) a (ARG) 6-1, 6-3 Alexander Blockx (BEL) a Brandon Nakashima (USA/N.28) 3-6, 6-3, 6-4

(BEL) a (USA/N.28) 3-6, 6-3, 6-4 Felix Auger-Aliassime (CAN/N.3) a Vilius Gaubas (LTU) 6-3, 6-4

(CAN/N.3) a (LTU) 6-3, 6-4 Daniel Vallejo (PAR) a Learner Tien (USA/N.17) 6-4, 6-3

(PAR) a (USA/N.17) 6-4, 6-3 Karen Khachanov (RUS/N.13) a Adam Walton (AUS) 6-2, 6-3

(RUS/N.13) a (AUS) 6-2, 6-3 Jakub Mensík (CZE/N.23) a Martin Damm Jr. (USA) 6-3, 6-4

(CZE/N.23) a (USA) 6-3, 6-4 Terence Atmane (FRA) a Ugo Humbert (FRA/N.30) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5)

(FRA) a (FRA/N.30) 7-6 (7/3), 7-6 (7/5) Alexander Zverev (GER/N.2) a Mariano Navone (ARG) 6-1, 3-6, 6-3