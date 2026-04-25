Swiatek abandona en Madrid entre lágrimas

La número cuatro del mundo, la polaca Iga Swiatek, se retiró este sábado del WTA 1000 de Madrid entre lágrimas en el tercer set de su partido contra la estadounidense Ann Li.

Swiatek abandonó la cancha con síntomas de indisposición y acompañada por un médico cuando llevaba dos horas y cuarto e iba perdiendo 3-0 en el tercer set.

La polaca, ganadora en Madrid en 2024, llegó a pedir asistencia médica durante su encuentro que finalizó con un marcador de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

Oí que hay algo pasando entre los jugadores, que puede haber un virus. Estoy seguro de que estaré bien en un par de días, pero no tenía nada de energía ni estabilidad y me sentía muy mal físicamente, y ayer incluso peor", explicó Swiatek tras el partido.

"Sabía que iba a ser difícil pero quería intentarlo", añadió Swiatek.

Exenta de la primera vuelta, la polaca había barrido en su estreno 6-1, 6-2 a la ucraniana Daria Snigur, llegada de la fase previa.

En cinco participaciones en Madrid, la exnúmero uno del mundo, nunca había salido tan rápido de la competición.

Avance de Ann Li y próximos encuentros

"Para mí, el torneo acababa de empezar y ni siquiera he podido competir hoy. Para mí es decepcionante", concluyó en zona mixta.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernandez, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3, 6-2.

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