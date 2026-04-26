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ATP Madrid
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Sinner se pasea hasta octavos de final en Madrid

Sin Alcaraz ni Novak Djokovic en Madrid, el italiano se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo

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    Sinner se pasea hasta octavos de final en Madrid
    Jannik Sinner (FUENTE EXTERNA)

    El número uno del mundo, Jannik Sinner, mantiene su marcha en el Masters 1000 de Madrid, en el que ya está en octavos de final tras ganar este domingo al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3.

    Sinner, al que bastó una hora y 17 minutos para pasar de ronda, se medirá en octavos al ganador del partido entre el británico Cameron Norrie y el argentino Thiago Agustín Tirante.

    Sin Alcaraz ni Novak Djokovic en Madrid, el italiano se perfila como el gran favorito para llevarse el trofeo en la Caja Mágica madrileña.

    Perspectivas y récords del italiano en la competición

    Sinner apenas dio opción su rival salido de la fase clasificatoria del torneo madrileño.

    El italiano suma ya 19 victorias en lo que va de año tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

    El italiano rompió el servicio de su rival hasta en tres ocasiones para llevarse el primer set.

    En la segunda manga, Moller cedió su servicio en el sexto juego y a Sinner le bastó con mantener su saque para llevarse el partido.

    RELACIONADAS

    El italiano sumón así su 19ª victoria consecutiva en lo que va de año tras ganar en Indian Wells, Miami y Montecarlo.

    • Sinner continúa en liza para intentar ser en Madrid el primer tenista en ganar cinco Masters 1000 consecutivos.

    gr/dr

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