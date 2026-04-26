Rybakina remonta para avanzar a octavos de final en Madrid

La número dos del mundo, la kazaja Elena Rybakina, avanzó este domingo a octavos del torneo WTA 1000 de Madrid tras remontar e imponerse a la china Qinwen Zheng por 4-6, 6-4 y 6-3.

Rybakina se medirá en la siguiente ronda a la ganadora del partido entre la austriaca Anastasia Potapova y la letona Jelena Ostapenko.

La número dos del mundo tuvo que volver a jugar los tres sets, tras haber sufrido el viernes en su entrada en liza para superar a la rumana Elen-Gabriela Ruse por 4-6, 6-3 y 7-5.

Próximo rival y desempeño reciente de Rybakina

"Necesitaba tiempo para acostumbrarme a su juego, para encontrar mi ritmo", dijo Rybakina tras el encuentro.

Tras perder el primer set, la kazaja también cedió su servicio en el primer juego, aunque pudo recuperarlo inmediatamente.

Con 5-4, Rybakina rompió el saque de su rival para llevarse la manga y enviar el partido al tercer set, donde la número dos del mundo se mostró más sólida.

gr/dr