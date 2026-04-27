Sabalenka y Zverev siguen adelante en Madrid, Rybakina y Gauff caen en octavos

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La número uno mundial Aryna Sabalenka y el número tres Alexander Zverev sacaron adelante sus partidos de este lunes en el torneo de Madrid, donde la kazaja Elena Rybakina y la estadounidense Coco Gauff fueron las víctimas más ilustres de la jornada.

Con sus derrotas, el torneo madrileño se despidió de las jugadores que ocupan los puestos 2 y 3 del ranking WTA.

Mermada físicamente por un virus en los últimos días, Gauff fue derrotada por la checa Linda Noskova, decimotercera del mundo.

Después de una primera manga a medio gas, Gauff pareció despertar en la segunda y en la tercera iba encaminada a la victoria, con 4 juegos a 1 a favor.

Pero Noskova reaccionó y terminó forzando el tie-break en ese set decisivo, llevándose la victoria por 6-4, 1-6 y 7-6 (7/5).

Es el primer triunfo para Noskova, de 21 años y ganadora del torneo mexicano de Monterrey en 2024, ante una jugadora del Top 10 esta temporada.

En el último encuentro del día, Rybakina, ganadora del Abierto de Australia en el inicio de este año y que este mes fue campeona en el torneo de Stuttgart, fue superada por la rusa nacionalizada austríaca Anastasia Potapova (56ª), que se impuso 7-6 (10/8) y 6-4.

- Remontada ante Osaka -

Unas horas antes, en el partido más atractivo del día en la Caja Mágica, Sabalenka había tenido que esforzarse para ganar a una ex número uno mundial, la japonesa Naomi Osaka (15ª), a la que superó 6-7 (1/7), 6-3 y 6-2.

El primer set estuvo disputado hasta un tie-break de sentido único, durante el que Osaka aplastó a Sabalenka, muy nerviosa sobre la tierra batida de la capital española.

La bielorrusa, de 27 años, reaccionó después, cuando la japonesa, muy sólida con su saque (9 aces), perdió precisión (5 dobles faltas) y se vino abajo físicamente en el último set.

Sabalenka cerró el partido con un juego en blanco y un ace en 2 horas y 20 minutos. Se enfrentará en los cuartos de final a la estadounidense Hailey Baptiste (32ª).

- Zverev OK, Auger-Aliassime KO -

En el cuadro masculino, la principal presencia en liza este lunes era Zverev, que cumplió con un triunfo 6-3 y 7-6 (7/2) ante el francés Terence Atmane (47º), en poco más de hora y media.

Zverev ha sido dos veces campeón en Madrid (2018 y 2021) y alcanza los octavos de final por novena vez, en otras tantas participaciones en la capital española.

Se medirá en los octavos con el ganador del último partido del lunes en el torneo masculino, el checo Jakub Mensik (27º), que superó por 6-4 y 7-6 (13/11) al ruso Karen Khachanov (16º).

La principal sorpresa del día en el cuadro ATP fue la eliminación del canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto del mundo, al perder 7-6 (7/3) y 6-3 ante el belga Alexander Blockx (69º), un jugador en pleno ascenso y que se impuso por primera vez a un Top 10.

Ex número uno mundial júnior y finalista el año pasado en el Masters NextGen, que reúne a los mejores jóvenes del circuito profesional, Blockx (21 años) ya llegó hasta octavos en el anterior Masters 1000 del calendario, el de Montecarlo el pasado mes, pero entonces se quedó en esa ronda.

- Argentina, cara y cruz -

En octavos de final, Blockx jugará contra el argentino Francisco Cerúndolo (20º), que poco antes derrotó 6-2 y 6-3 al italiano Luciano Darderi (22º).

La mejor raqueta latinoamericana en el ranking de la ATP se une en octavos con otro argentino, Tomás Etcheverry, que consiguió su boleto el domingo.

Menor fortuna tuvo la esperanza argentina en el cuadro femenino, Solana Sierra (88ª del mundo), que fue derrotada 6-4 y 6-3 en octavos por la checa Karolina Pliskova, ex número uno mundial caída actualmente al 197º puesto de la clasificación WTA.

La tenista marplatense, de 21 años, tendrá como premio a su buena semana madrileña una subida de casi una veintena de posiciones en el próximo ranking femenino.

Quedó igualmente eliminado otro representante sudamericano, el paraguayo Daniel Vallejo (96º), derrotado 6-3 y 6-2 por el italiano Flavio Cobolli (13º).

bdx-dr/ag/cl