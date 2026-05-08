Djokovic reaparece tras su lesión con una derrota en Roma

El tenista serbio Novak Djokovic se despidió por la vía rápida del primer torneo que disputa en dos meses. ( EFE )

El serbio Novak Djokovic, ex número 1 mundial y actual cuarto del ranking ATP, se despidió por la vía rápida en el Masters 1000 de Roma, donde cayó ante el croata Dino Prizmic (79º) por 2-6, 6-2 y 6-4 en su entrada en liza en esta edición.

El duelo de este viernes suponía su esperada reaparición después de una lesión en el hombro derecho a principios de marzo, que le hizo ser declarado baja en los últimos tres Masters 1000 (Miami, Montecarlo, Madrid).

Su derrota en el Foro Itálico ha sido en un partido de segunda ronda pero era el primero para el veterano tenista de 38 años en el torneo, ya que por su condición de cabeza de serie estuvo exento de disputar la primera ronda.

Roma era apenas su tercer torneo de 2026, después del Abierto de Australia (subcampeón) e Indian Wells (eliminado en octavos de final), y de entrada mostró un juego convincente y ofensivo, para apuntarse sin complicaciones el primer set en cuarenta minutos, antes de venirse abajo.

En el segundo vio quebrado su servicio dos veces seguida y se vio pronto 4-0 abajo, con apenas cinco puntos ganados.

Reaccionó entonces pero era ya tarde y su rival se apuntó la manga por 6-2. En el tercer y definitivo, el pulso estuvo nivelado hasta el 2-2, cuando Prizmic consiguió un nuevo break.

Pese al apoyo del público romano, Djokovic no pudo reponerse y terminó perdiendo ante un Prizmic que cerró el partido con un ace, para aprovechar su primera bola de partido. "Siendo sincero, no creo que haya jugado tan mal", dijo el serbio a los periodistas.

"Estuvo bien. Ha sido una buena batalla, pero obviamente veo lo que me falta. Estoy a medio gas. No estoy donde querría estar para competir al más alto nivel", reconoció.

A menos de tres semanas para Roland Garros (24 de mayo-7 junio), esta derrota no augura nada bueno para Nole, que desde 2024 busca un 25º título del Grand Slam y que no había perdido su primer partido en un torneo desde el Masters 1000 de Madrid del año pasado.

En 2025, Djokovic no disputó el torneo de Roma, que ha conquistado en seis ocasiones durante su carrera.

En diecinueve participaciones en esta emblemática cita de la capital italiana es la primera vez que Djokovic pierde en su primer partido.

- Swiatek sufre para ganar -

En el resto de partidos del día en Roma destacó el sufrimiento de la polaca Iga Swiatek, número 3 del ranking femenino, para sacar adelante su partido ante la estadounidense Caty McNally (N.63), por 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3.

"Ha sido un partido muy duro, Caty jugó realmente bien", admitió Swiatek, que busca en Roma su primer título en tierra en casi dos años, desde que en 2024 logró el último de sus cuatro Roland Garros.

La estadounidense Jessica Pegula, quinta del mundo, avanzó sin problemas al ganar en segunda ronda por 6-4 y 6-0 a la turca Zeynep Sönmez (N.65).

- Rafa Jódar sigue adelante -

En el cuadro masculino, el prometedor joven español Rafael Jódar, que ya es el número 34 de la ATP en su primera temporada como profesional, se clasificó para tercera ronda tras imponerse al portugués Nuno Borges (N.52) por 7-6 (7/4) y 6-4.

También avanzaron otros nombres destacados como el alemán Alexandar Zverev (N.3), que venció 7-5 y 6-3 a su compatriota Daniel Altmaier (N.64) y el argentino Francisco Cerúndolo (N.27), que derrotó al chileno Alejandro Tabilo (N.35) por 6-0 y 6-2.

La sorpresa fue la eliminación del australiano Alex de Miñaur (N.8), que perdió en tres sets frente al local Matteo Arnaldi (N.108), por 4-6, 7-6 (7/5)y 6-4.