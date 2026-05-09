Sabalenka decepciona también en Roma, Sinner arranca con paso firme

Aryna Sabalenka devuelve una pelota en el torneo de Roma ( AFP )

Cara y cruz para los números uno del tenis este sábado en el torneo de Roma: Aryna Sabalenka cayó en tercera ronda, mientras que el ídolo local Jannik Sinner empezó su camino con una victoria tranquila.

A dos semanas de Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), la estrella bielorrusa de 28 años arroja muchas dudas sobre sus perspectivas en la gran cita de la tierra batida.

Sabalenka, que tiene el subcampeonato de 2024 como mejor resultado en la tierra batida de Roma, perdió esta vez ante la rumana Sorana Cirstea (27ª) por 2-6, 6-3 y 7-5.

Pareció además mermada físicamente por un dolor en la cadera, que le obligó a requerir atención médica durante el tercer set, lo que arroja todavía más incertidumbre sobre su estado antes de París.

"No jugué bien, de principio a final. Empecé bien pero luego mi nivel bajó. Era como si mi cuerpo me impidiera hacer mi mejor tenis", admitió tras la derrota.

Sabalenka tuvo un gran inicio de temporada en este 2026, siendo subcampeona en el Abierto de Australia y llevándose los títulos en Brisbane, Indian Wells y Miami.

Pero entonces llegó la temporada sobre tierra batida, que ha frenado cualquier euforia, ya que antes de esta decepción en Italia había sido eliminada por sorpresa en cuartos de final de otro WTA 1000, el de Madrid, ante la estadounidense Hailey Baptiste.

Ahora la gran duda es saber cómo afrontará física y anímicamente Sabalenka un torneo como Roland Garros, donde todavía no fue campeona y donde su mejor actuación fue el año pasado, cuando cayó en la final ante la estadounidense Coco Gauff por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-4.

- Sierra hace sudar a Gauff -

En su partido de este sábado en Roma, Gauff, cuarta del ranking WTA, sufrió pero pudo avanzar al superar 5-7, 6-0 y 6-4 a la argentina Solana Sierra (72ª).

La tenista de Atlanta, finalista el año pasado en el Foro Itálico, llegó a ir abajo 3-0 en el set decisivo, pero pudo reaccionar a tiempo para remontar.

En la próxima ronda se enfrentará a una compatriota, ya sea Taylor Townsend (96ª), procedente de la fase previa, o Iva Jovic (17ª).

Gauff, de 22 años, está teniendo dificultades para recuperar sus sensaciones en tierra batida esta temporada: tras sus eliminaciones en cuartos de final en Stuttgart y en octavos en Madrid, presenta en esta superficie un balance discreto de cinco victorias y dos derrotas.

El torneo de Roma perdió por otra parte a su actual campeona, la italiana Jasmine Paolini, octava del mundo, que perdió 4-6, 7-6 (7/5) y 6-3 ante la belga Elise Mertens (22ª).

- Navone tumba a Auger-Aliassime -

En el cuadro masculino, el inicio de Sinner acaparaba la atención y el italiano cumplió sin complicaciones ante el austríaco Sebastian Ofner (82º), por 6-3 y 6-4, citándose en tercera ronda con el australiano Alexei Popyrin (60º) o el checo Jakub Mensik (28º).

Sinner fue subcampeón el año pasado en Roma, siendo superado en la final por el español Carlos Alcaraz, ausente por lesión en esta ocasión, lo que dispara su expectativa de ser el primer campeón italiano de este torneo desde que hace medio siglo triunfara Adriano Panatta en 1976.

Pero más allá del estreno de Sinner, la noticia del día en el cuadro ATP fue que el argentino Mariano Navone (44º) derribó al canadiense Felix Auger-Aliassime, quinto del mundo, por 7-6 (7/4) y 7-6 (7/5).

Otro argentino, Thiago Tirante (69º), también derribó a otro jugador de mejor ranking, el británico Cameron Norrie (19º), por 6-3 y 7-5.

Navone jugará en tercera ronda contra el brasileño João Fonseca (29º) o el serbio Hamad Medjedovic (67º), mientras que Tirante lo hará contra el local Flavio Cobolli (12º).

La alegría albiceleste no fue completa en ese cuadro masculino por la derrota de Tomás Etcheverry (26º) ante el italiano Mattia Bellucci (80º) por 5-7, 6-2 y 6-3.

Por su parte, el español Alejandro Davidovich (23º) derrotó al chileno Cristian Garín (104º) por 7-6 (7/2) y 6-4, para citarse en la siguiente etapa con el ruso Andrey Rublev (14º).

Perú se quedó sin su representante, Ignacio Buse (62º), derrotado 6-7 (5/7), 6-3 y 6-2 por el estadounidense Frances Tiafoe (22º).

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