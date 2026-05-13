Ruud vence a Khachanov y se mete en semifinales de Roma

El noruego Casper Ruud (25º en el ranking ATP) se impuso este miércoles al ruso Karen Khachanov (15º) en un partido interrumpido por la lluvia y se clasificó a las semifinales del Masters 1000 de Roma.

Triple finalista en Grand Slam, el antiguo número dos del mundo se impuso por 6-1, 1-6, 6-2 ante el coloso moscovita y se enfrentará en semifinales a Luciano Darderi (20º) o a Rafael Jodar (34º).

Próximos encuentros y contexto del torneo

El italiano y el joven español se medirán a última hora de la tarde sobre la tierra batida de la pista Central.

El gran favorito del torneo y número uno del mundo, Jannik Sinner, disputará el jueves su partido de cuartos de final contra el ruso Andrey Rublev (14º), mientras que otro ruso, Daniil Medvedev (9º), se enfrentará a otra promesa española Martín Landaluce (94º).

Ganador en apenas algo más de media hora de un primer set de sentido único, Ruud se vio frenado por la lluvia, que interrumpió el partido durante dos horas y media cuando Khachanov mandaba 1-0 en la segunda manga.

Al reanudarse el juego, el diestro de Oslo cedió el servicio de inmediato y se encontró rápidamente 5-0 abajo, y luego 6-1.

Sin embargo, el noruego volvió a poner la directa desde el inicio del set decisivo para escaparse en el marcador (4-0) y asegurarse la victoria tras 1 hora 40 minutos.

De este modo, Ruud igualó su mejor resultado en Roma, donde fue eliminado en tres ocasiones en semifinales (2020, 2022 y 2023).

No alcanzaba las semifinales en un torneo de este nivel desde su título en Madrid en mayo de 2025, su único trofeo en Masters 1000.

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