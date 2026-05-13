Svitolina derrota a Rybakina y se cita con Swiatek en semis de Roma

Elena Svitolina celebra el triunfo en el abierto de Roma ( AFP )

La ucraniana Elina Svitolina superó este miércoles un inicio de partido titubeante para aplastar a la número 2 del mundo, Elena Rybakina, y ganarse otro duelo de prestigio en las semifinales del WTA 1000 de Roma, contra la especialista en tierra batida Iga Swiatek (3ª).

Si la victoria de la polaca contra Jessica Pegula (5ª) había sido expeditiva a primera hora de la tarde (6-1, 6-2), el último cuarto de final estuvo mucho más disputado: Svitolina necesitó casi dos horas y media para lograr su clasificación con un marcador de 2-6, 6-4, 6-4.

En un duelo entre dos antiguas campeonas del torneo de Roma, la ganadora de la edición de 2023, Elena Rybakina, fue la que mejor arrancó, rompiendo el servicio de su rival en su primer juego de saque.

Trayectoria y regreso de Elina Svitolina en el circuito

Pero al final fue Svitolina (coronada en 2017 y 2018) quien accedió a semifinales, gracias a un nivel de juego claramente al alza desde el segundo set y a la multitud de bolas de break malogradas por la número 2 del mundo (16 de 20).

Tras alcanzar las semifinales del Abierto de Australia y la final del WTA 1000 de Dubái, la jugadora originaria de Odesa confirma su regreso a la élite después de haberse alejado del circuito para dar a luz a su hija en octubre de 2022.

La otra semifinal enfrentará a la estadounidense Coco Gauff (nº 4) con la sorprendente rumana Sorana Cirstea (nº 27), que a sus 36 años y en su última temporada profesional está firmando el mejor recorrido de su carrera en la Ciudad Eterna.

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