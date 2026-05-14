VIDEO | Jannik Sinner establece nueva marca de 32 victorias consecutivas en torneos Masters 1000

El italiano Jannik Sinner celebra después de vencer al ruso Andrey Rublev durante el torneo de tenis ATP Roma Open en el Foro Itálico de Roma el 14 de mayo de 2026. ( TIZIANA FABI / AFP )

Con su 32ª victoria consecutiva en un Masters 1000 este jueves, Jannik Sinner alcanzó las semifinales en Roma y despojó a Novak Djokovic de uno de sus numerosos récords.

Al italiano solo le quedan dos partidos por ganar en el Foro Itálico para imitar al serbio, el único en la historia que ha conquistado los nueve Masters 1000 del calendario.

El número 1 del mundo solo necesitó una hora y 31 minutos de juego para deshacerse de Andrey Rublev, 14º del ranking mundial, barrido en dos sets, 6-2, 6-4, para acceder por segundo año consecutivo a la antesala de la final en la capital italiana.

The moment Sinner broke Djokovic´s record for longest win streak in Masters history



- 32

Djokovic - 31

Djokovic - 30

Federer - 29

Nadal - 23



Breaking Novak´s record required a once in a lifetime player



That´s exactly what Jannik is



pic.twitter.com/8SGN6Xbo7Z — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 14, 2026

Desde su derrota por abandono en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái el pasado mes de octubre, el italiano ha ganado 32 partidos seguidos en estos torneos, los más importantes después de los de Grand Slam, y solo ha perdido dos sets por el camino. Ha arrasado en los cinco últimos Masters 1000 (París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid este año), algo nunca visto en la historia del circuito ATP.

"Nole" se había detenido en 31 victorias entre marzo de 2011, cuando comenzó en Indian Wells, y agosto de 2011, con su derrota en la final de Cincinnati ante el escocés Andy Murray. Aunque lo ha hecho mejor que quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor con sus 24 títulos de Grand Slam, Sinner, como de costumbre, mantuvo los pies en la tierra.

"Mi propia historia"

"No juego por los récords, juego para escribir mi propia historia y, al mismo tiempo, este récord significa mucho", declaró después.

Aunque dominó ampliamente a su rival del día, Sinner pareció por primera vez —sobre todo en el segundo set, en el que se averió su primer servicio (39 %)— llegar al límite, agotado mental y físicamente por la sucesión de sus victorias.

"Siento que he jugado mucho estos últimos meses, estoy un poco cansado", reconoció. Hasta el punto de dar la impresión de que una derrota en semifinales contra el ruso Daniil Medvedev (9º), vencedor del "lucky loser" español Martín Landaluce (94º) al que ha derrotado en nueve de sus últimos diez enfrentamientos, no le molestaría demasiado.

"Si gano, tanto mejor, e incluso si llegara a salir mal, tendré unos días más para recuperarme de cara a Roland Garros que, lo repito, es mi objetivo este año", recordó.

Pero los espectadores del Foro Itálico esperan ver, tras 50 años de espera desde la coronación en 1976 de Adriano Panatta, a un italiano coronado en el cuadro masculino de los Internacionales de Italia. Si lograra imponerse el domingo, Sinner pondría fin a esta larga sequía y alcanzaría a Djokovic, el único que ha conquistado los nueve Masters 1000 del calendario.

Gauff como en 2025

"Este torneo es muy importante para mí, voy a dar lo mejor de mí mismo", terminó tranquilizando a sus tifosi que, en cuanto terminan sus partidos, se reúnen por cientos y literalmente se postran a sus pies para verlo dirigirse al "Player´s", el cuartel general de los jugadores, a través de una pasarela desde el Campo Centrale.

En el torneo femenino, la estadounidense Coco Gauff, nº 4 del mundo, disputará, como en 2025, la final del torneo WTA 1000 de Roma tras su victoria en semifinales contra la rumana Sorana Cirstea (27ª).

Gauff puso fin en dos sets, 6-4 y 6-3, al inesperado recorrido de Cirstea, de 36 años, que pondrá punto final a su carrera al cierre de temporada.

En la final, la estadounidense de 22 años se enfrentará a la ucraniana Elina Svitolina (10ª), que se impuso en el último partido del día a la polaca Iga Swiatek (4ª).

Después de haberse visto obligada a luchar para alcanzar las semifinales, salvando incluso una bola de partido contra su compatriota Iva Jovic en octavos de final, Gauff, campeona de Roland Garros 2025, llevó la iniciativa en todo momento esta vez.

"Ganar en dos sets sienta bien después de esta semana maratoniana. Mi victoria contra Iva (Jovic) fue un punto de inflexión, siento que cada vez estoy jugando mejor", declaró al salir de la pista.

En 2025, Gauff perdió la final del Foro Itálico contra la italiana Jasmine Paolini, eliminada este año en tercera ronda.