Ruud aplasta a Darderi y espera rival en final de Roma

Casper Ruud saluda al público luego de vencer a Luciano Tarderi en partido del ATp de Roma ( AFP )

El noruego Casper Ruud, número 25 del mundo, no dio opción al italiano Luciano Darderi (20º), al que derrotó 6-1, 6-1 en semifinales del Masters 1000 de Roma este viernes.

En su primera final en el Foro Itálico -la cuarta en torneos de este calibre- Ruud, de 27 años, se enfrentará el domingo al número 1 mundial y gran favorito Jannik Sinner o al ruso Daniil Medvédev (9º), que se miden en la segunda semifinal en la noche del viernes.

¿Cómo se desarrolló la semifinal entre Ruud y Darderi?

El noruego intentará añadir un 15º título a su palmarés, el segundo en Masters 1000 tras Madrid 2025.

Ruud, antiguo número 2 del mundo y gran especialista en tierra batida, despachó rápidamente esta primera semifinal (1 hora 5 minutos) y solo sufrió una contrariedad: una larga interrupción de dos horas debido a la lluvia.

Antes de retirarse a los vestuarios bajo un fuerte aguacero, ya ganaba 4-1.

Tras su regreso al Campo Centrale, volvió a romper el servicio de su rival y se adjudicó el primer set con un saque ganador después de 29 minutos.

Darderi, vencedor en las rondas anteriores ante el alemán Alexander Zverev (3º) y el nuevo fenómeno español Rafael Jodar (34º), pareció descentrarse muy pronto tras perder su saque de entrada. Con 3-0 en contra en el segundo set, el italiano de 24 años ni siquiera se sentó en su silla en el cambio de lado.

Ante un público romano atónito, Darderi, molesto por su nivel de juego y expresando con gritos su frustración, terminó por ganar un segundo juego de servicio (4-1) y puso en apuros a Ruud con una primera bola de break en un sexto juego interminable.

Declaraciones de Luciano Darderi tras el partido

Pero el noruego mantuvo su saque. En el juego siguiente, en respuesta a un espectador que se burlaba de él, Darderi hizo ademán de tenderle la raqueta y acabó cediendo en su tercera bola de partido.

"Ya no tenía energía, no había tenido tiempo suficiente para recuperarme después de mi partido contra Jódar (que había empezado tarde el miércoles y había terminado el jueves a las 2H00 de la madrugada). Quiero disculparme ante los espectadores, he dado el máximo durante todo este torneo, pero sentí desde el inicio de este partido que estaba cansado", reconoció Darderi.

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