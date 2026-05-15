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ATP Roma
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La semifinal Sinner-Medvedev de Masters 1000 de Roma terminará el sábado

En el momento de la interrupción el ídolo local dominaba 4-2 en el tercer set

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    La semifinal Sinner-Medvedev de Masters 1000 de Roma terminará el sábado
    Jannik Sinner devuelve una pelota en el partido ante Daniil Medvedev en la semifinal del ATP Roma (AFP)

    La segunda semifinal del Masters 1000 de Roma, entre el N.1 del mundo Jannik Sinner y el ruso Daniil Medvedev (9º), que tuvo que ser interrumpida este viernes a causa de la lluvia sobre la capital italiana, concluirá el sábado a partir de las 13H00 GMT, anunciaron los organizadores.

    En un partido muy disputado, Sinner se hizo con el primer set 6-2, pero Medvedev respondió apuntándose el segundo 7-5.

    En el momento de la interrupción el ídolo local dominaba 4-2 en el tercer set sobre la pista Campo Centrale.

    Expectativas y récords de Jannik Sinner en el torneo

    Sinner, favorito del torneo en ausencia de su gran rival Carlos Alcaraz, lesionado, mostró evidentes síntomas de cansancio en el segundo set.

    El tenista de San Cándido ha ganado sus 32 últimos partidos en torneos Masters 1000, un récord, y espera convertirse en el primer italiano en conquistar los Internacionales de Italia masculinos desde Adriano Panatta en 1976.

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    • El vencedor de esta semifinal se enfrentará el domingo al noruego Casper Ruud (25º), verdugo horas antes del italiano Luciano Darderi (20º) 6-1, 6-1.

    jr/iga/ag

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