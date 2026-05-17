VIDEO | Jannik Sinner se convierte en el primer italiano en ganar el Masters de Roma desde 1976

El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo tras ganar la final masculina del torneo de tenis ATP Rome Open contra el noruego Casper Ruud en el Foro Itálico de Roma el 17 de mayo de 2026. ( FILIPPO MONTEFORTE / AFP )

Tras cincuenta años, el tenis italiano volvió a saborear la victoria en el Foro Itálico con el sucesor de Adriano Panatta: el número 1 del Mundo Jannik Sinner completó su colección de Masters 1000 al batir este domingo al noruego Casper Ruud en la final de Roma.

En una hora y 45 minutos, Sinner, de 24 años, se impuso por 6-4 y 6-4 al número 25 del mundo, al que había barrido por 6-0 y 6-1 en cuartos de final de este mismo torneo el año pasado, para convertirse en el primer italiano, en el cuadro masculino, en inscribir su nombre en el palmarés del Abierto de Italia desde 1976.

Todo un símbolo: Panatta lo abrazó antes de que Sinner recibiera su trofeo, pocos meses después de la desaparición de la otra leyenda del tenis italiano, Nicola Pietrangeli.

THE MOMENT JANNIK SINNER BECAME A ROME CHAMPION



The youngest man in history to win all 9 Masters titles



The only men in history to do it:



Djokovic - 31 years old



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He doesn´t chase records, he re-writes them



pic.twitter.com/8N8uBqqSUg — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 17, 2026

El fenómeno de rizos pelirrojos nacido en Alto Adigio, región germanófona del noreste de Italia, se ha convertido definitivamente en el mejor tenista italiano de la historia.

Sinner es el segundo jugador de la historia, después de Novak Djokovic, en conquistar los nueve Masters 1000 del calendario en menos de tres años, cuando el serbio necesitó once para completar el pleno.

Tras un inicio de final laborioso, en el que perdió su primer servicio y luego recuperó de inmediato el saque de su rival, hubo que esperar hasta el noveno juego para que Sinner tomara la delantera con tres dejadas que desarbolaron a Ruud.

El italiano, ya exigido al límite en semifinales por el ruso Daniil Medvedev (9º), se adjudicó después el primer set con un juego en blanco al servicio tras 49 minutos.

Con su servicio reencontrado y un rival pasado de revoluciones, que empezó a cometer más errores, Sinner abrió rápidamente brecha en la segunda manga para ponerse 3-1 y luego 5-3, antes de acertar con su primera bola de partido con una derecha ganadora.

Un periodo dorado

"Hacía mucho tiempo que un italiano no ganaba aquí, es algo bueno para nuestro tenis, que vive un periodo dorado. No ha sido un partido de tenis perfecto, pero corona dos meses y medio de tenis increíble. Estoy súper feliz, ha sido muy duro a nivel físico", declaró Sinner antes de la ceremonia protocolaria.

En el ambiente electrizante del Campo Centrale, empujado por 10.500 espectadores caldeados por un sol que por fin había regresado, Sinner encadenó su 29ª victoria consecutiva y prolongó su racha récord de triunfos en Masters 1000 hasta 34.

Se apuntó su 29º título, el 10º en Masters 1000 y el quinto del año tras Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid.

Ante la ausencia de su gran rival Carlos Alcaraz, lesionado, Sinner será el gran favorito en Roland Garros (24 de mayo-7 de junio), donde espera completar su colección de títulos de Grand Slam.

Corona italiana también en dobles

De aquí a tres semanas, con solo 24 años el doble ganador de la Copa Davis (2023 y 2024) quizá habrá ganado todos los títulos más prestigiosos del tenis, a excepción del oro olímpico.

Un año después del doblete de Jasmine Paolini, coronada en individuales, por primera vez para una italiana en Roma desde 1985, y en dobles, Italia, en plena edad de oro, repitió la hazaña, pero esta vez del lado masculino.

Simone Bolelli y Andrea Vavassori se impusieron en la final de dobles ante la pareja argentino-española formada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers; 7-6 (10/8), 6-7 (3/7) y 10-3.