Carlos Alcaraz no competirá en Wimbledon por problemas físicos

Carlos Alcaraz cuando anunció de retiro de Roland Garros, el pasado 24 de abril. ( EFE / ALEJANDRO GARCÍA )

Tras tener que renunciar a defender la corona en Roland Garros, el español Carlos Alcaraz también tiene que renunciar a Wimbledon como consecuencia de la lesión de muñeca que le mantiene alejado de las pistas desde algo más de un mes.

Doble ganador de la gran cita anual de la temporada de hierba, Alcaraz no tendrá la ocasión de intentar recuperar un título del que fue desposeído el año pasado por su gran rival, el italiano Jannik Sinner, que le derrotó en la final en cuatro sets (4-6, 6-4, 6-4 y 6-4).

Además de Wimbledon (29 de junio al 12 de julio), Alcaraz tampoco podrá competir en el torneo de Queen's, que tradicionalmente sirve de preparación para el Grand Slam.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen’s y Wimbledon", escribió el tenista español en X este martes.

"Son dos torneos realmente especiales para mí y los echaré mucho de menos. Seguimos trabajando para volver lo antes posible!", añadió el vencedor de siete Grand Slams.

Tras su derrota contra Sinner en la final de Montecarlo que le supuso ceder el N.1 mundial al italiano, Alcaraz tuvo que retirarse en el torneo de Barcelona tras sufrir en su debut unas molestias en la muñeca derecha que en un principio parecían sin gran importancia.

Pero pocos días después tuvo que renunciar al Masters 1000 de Madrid y ha acabado por no poder jugar en lo que resta de gira de tierra, incluidas las citas de Roma y, sobre todo, Roland Garros, donde el murciano esperaba luchar a partir del domingo por revalidar el título logrado el años pasado, precisamente ante Sinner.

Vía libre para Sinner

La lesión es "un poquito más seria de lo que de lo que todos nos esperábamos", declaró Alcaraz tras anunciar su baja para el Masters 1000 de Madrid.

"Tenemos claro que esto tiene que recuperarse muy bien si no quiero que me perjudique luego en el futuro", añadió entonces el ganador de siete torneos del Grand Slam, que en enero completó los cuatro grandes tras imponerse por primera vez en Australia.

con Alcaraz en fuera de juego, Sinner tiene la oportunidad de seguir sumando títulos y distanciarse en el N.1.

Tras completar en Roma los nueve Masters 1000 del circuito ATP (el segundo tenista que lo consigue tras Novak Djokovic) y sumar 29 victorias consecutivas, Sinner será el favorito indiscutible para Roland Garros, con el que completaría también la colección de Grand Slams.