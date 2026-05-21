La millonaria brecha de los Grand Slams: ¿cuánto dinero reciben realmente los tenistas?

El dinero se ha convertido en punto de discordia entre los que juegan los eventos del Grand Slam del tenis. ( FUENTE EXTERNA )

Si las estrellas del tenis mundial reciben efectivamente alrededor del 15 % de los ingresos de los torneos de Grand Slam, como afirman los jugadores que este viernes acortarán sus obligaciones mediáticas en Roland Garros para expresar su descontento, la evolución reciente del 'prize money' no les resulta siempre tan desfavorable como sostienen.

Las comparaciones entre torneos de Grand Slam siguen siendo, sin embargo, delicadas, ya que los datos financieros no se publican sistemáticamente y los indicadores utilizados para medir los ingresos varían de un torneo a otro.

Open de Australia

Según el último informe anual de Tennis Australia, que organiza el primer Grand Slam de la temporada en Melbourne, los ingresos se elevaron a 590.45 millones de dólares australianos (420 millones de dólares US) entre septiembre de 2023 y septiembre de 2024, antes de dispararse hasta 692.69 millones (493 millones de dólares US) para el ejercicio 2024-2025.

Al mismo tiempo, el Open de Australia pagó una dotación de 86.5 millones de dólares (61.67 millones de dólares US) a los participantes en la edición de 2024, y 96.5 millones de dólares (68.79 millones de dólares US) de prize money en 2025.

La parte de los ingresos de Tennis Australia redistribuida a los participantes en el Open de Australia disminuyó así en un año, pasando del 14.65% en 2024 al 13.93% en 2025.

"Los ingresos de los torneos de Grand Slam han aumentado significativamente en los últimos años, pero la parte de esos ingresos percibida por los jugadores ha disminuido", lamentó este jueves una fuente cercana a una jugadora de primer plano.

Una constatación que, sin embargo, no se verifica en Wimbledon ni en el US Open.

EL caso de Roland Garros

En 2024, la dotación de 53.48 millones de euros (62.08 millones de dólares) representaba el 15.47 % de los cerca de 346 millones de euros (401 millones de dólares) de volumen de negocios generados por Roland Garros, según el acta de la asamblea general de la Federación Francesa de Tenis.

En ese mismo documento, la FFT preveía un volumen de negocios de 390.5 millones de euros (390 millones de dólares) para la edición de 2025. Desde entonces no se ha publicado ninguna estimación del volumen de negocios realmente generado por la última edición de Roland Garros.

Los 56.35 millones de euros (65 millones de dólares) de prize money previstos en 2025 equivalen al 14.4 % del volumen de negocios contemplado por la FFT antes del torneo.

La tendencia es, por tanto, la misma que en el Open de Australia: el porcentaje de ingresos redistribuido a los jugadores disminuyó entre 2024 y 2025.

A principios de mayo, no obstante, la FFT insistía en el "marco económico específico" del Grand Slam parisino. La segunda federación deportiva del país "es una organización sin ánimo de lucro, y la totalidad de los ingresos generados por el torneo se reinvierte en Roland Garros, así como en el desarrollo del tenis en Francia y a escala internacional", recalcaba entonces en la FFT.

Las ganancias en Wimbledon

Las cuentas de 2025 del All England Lawn Tennis Club (AELTC), que organiza el torneo de Wimbledon, revelan un aumento de su volumen de negocios entre 2024 y 2025.

Los ingresos pasaron de 406.51 millones de libras esterlinas (545 millones de dólares) a 423.63 millones (567 millones de dólares).

Al mismo tiempo, la dotación aumentó en un año de 50 (67) a 53.5 millones de libras (71.82 millones de dólares).

A diferencia del Open de Australia y de Roland Garros, el porcentaje de los ingresos del AELTC redistribuido a los jugadores aumentó ligeramente (del 12,3 % en 2024 al 12,63 % en 2025).

Aumentos en US Open

Según el último informe financiero de la Federación Estadounidense de Tenis (USTA), los ingresos de explotación del US Open aumentaron de 514,1 millones de dólares estadounidenses en 2023 a 559,66 millones en 2024.

Por su parte, el prize money aumentó en 10 millones en un año, pasando de 65 millones de dólares en 2023 a 75 millones en 2024.

Los participantes en el Grand Slam neoyorquino percibieron así el 12,64 % de los ingresos de explotación del torneo en 2023 y el 13,4 % un año más tarde.