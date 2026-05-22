Sabalenka y Sinner lideran la presión contra Roland Garros por la redistribución de las ganancias

Jannik Sinner, de Italia, conversa durante una rueda de prensa previa a la jornada del torneo de tenis Grand Slam Roland Garros en París, Francia, el 22 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/YOAN VALAT )

Como estaba previsto, la protesta de las estrellas del circuito de tenis por la remuneración de Roland Garros y de los Grand Slam se hizo notar este viernes en la jornada de los medios, en la que acortaron sus intervenciones a 15 minutos.

Es una clara referencia al porcentaje de los ingresos que tanto el torneo de París como los otros tres grandes dedican a los premios a los tenistas, por debajo del 22 % de media en el resto de las competiciones ATP.

"Como número 1 mundial tengo que protestar por todo los jugadores, los que tienen menos nivel, los que atraviesan lesiones y por las futuras generaciones", aseguró la bielorrusa Aryna Sabalenka, que fue la primera en dar la voz de alarma hace unas semanas al amenazar con un boicot.

Como la mayoría de las otras estrellas que comparecieron ante los informadores, la bielorrusa puso el cronómetro y detuvo la rueda de prensa al término del cuarto de hora.

La polaca Iga Swiatek, ganadora de cuatro de las seis últimas ediciones en París, también paró en el tiempo convenido y aseguró que el objetivo es que "la voz de los jugadores sea tenida más en cuenta".

La directora del torneo, Amelie Mauresmo, descartó este jueves un cambio en la dotación de premios para esta edición, que se incrementaron un 9,5 % hasta los 61,7 millones, y que dijo que se han multiplicado por dos en los últimos años.

Pero aseguró que no se toman a la ligera las reivindicaciones de los jugadores y apeló al diálogo con ellos, para evitar el boicot con el que han amagado algunos de ellos.

"Ley del silencio"'

En sus cortas comparecencias de prensa ninguno lo puso sobre la mesa aunque, a preguntas de los periodistas, algunos no lo descartaron.

"Nadie sabe lo que puede pasar", dijo Swiatek.

Las referencias a la atribución de premios fueron una constante a lo largo de la jornada y casi todas las estrellas que hablaron de ello aseguraron que lo hacían por los tenistas de la parte baja del ránking.

El número uno del mundo y máximo favorito para la victoria final, el italiano Jannik Sinner, aseguró que con esta protesta persiguen que las cosas vayan cambiando para el futuro y que el año próximo puedan empezar a recolectar los frutos de su presión.