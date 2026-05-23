El argentino Navone pierde la final de Ginebra ante Tien

El estadounidense Learner Tien (20º) logró a sus 20 años su segundo título en el circuito ATP al derrotar al argentino Mariano Navone (42º) por 3-6, 6-3, 7-5, este sábado en Ginebra.

Campeón en Metz (Francia) en noviembre, Tien se convirtió en el segundo tenista estadounidense más joven en conquistar un torneo sobre tierra batida en Europa, tras su ilustre entrenador Michael Chang (con 17 años en 1989).

Ambos contendientes ganaron un set cada uno con relativa comodidad, mientras que en el tercer set se vio un mejor tenis, con intercambios mucho más largos y espectaculares.

Un competido tercer set

Tras casi una hora intensa en esa tercera manga, el estadounidense, que había eliminado al kazajo Alexander Bublik también en tres sets en semifinales, aprovechó su segunda bola de partido con el servicio de Navone para ganar el partido y coronarse sobre la tierra batida de la ciudad suiza.

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