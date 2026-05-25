VIDEO | El adiós de una leyenda: Stan Wawrinka se despide de Roland Garros entre lágrimas y aplausos

Wawrinka se despide del público de Roland Garros. ( FUENTE EXTERNA )

Vencedor del torneo en 2015, el suizo Stan Wawrinka fue eliminado de entrada en lo que fue su despedida de Roland Garros, un partido que acabó con el homenaje de la dirección de la prueba y de sus grandes rivales del tenis.

El triple ganador de Grand Slams, que a sus 41 años anunció que ésta es su última temporada en el circuito, perdió ante el neerlandés Jesper de Jong (N.106) por 6-3, 3-6, 6-3 y 6-4.

Always makes me tear up a little when a former champion waves goodbye to a tournament so close to their heart.



Bless Monte-Carlo 2014 - as a 3x Slam champion, it would have been wrong (unheard of, even) for Stan Wawrinka to retire without a Masters title. pic.twitter.com/ewZdsDy8uW — Bastien Fachan (@BastienFachan) April 6, 2026

El antiguo Nº3 de la ATP, que ahora ocupa el puesto 113 del ranking, disputó su 21º Roland Garros y pudo contar con el apoyo mayoritario del público que llenó la coqueta Simonne Mathieu, la tercera cancha en importancia de las instalaciones del Grand Slam parisino.

No pudo avanzar

Este apoyo, sin embargo, no le sirvió para derrotar a un rival eliminado en la previa, pero repescado después por la baja del francés Arthur Fils, ni repetir la gesta lograda en enero en Australia, cuando llegó a la tercera ronda.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/25/hjksprbsaaaubh-e3eb2013.jpg Stan Wawrinka cuando ganó en 2015. (FUENTE EXTERNA)

Tras el partido, el presidente de la Federación Francesa de Tenis, Gilles Moreton, y la directora del torneo, Aurèlie Mauresmo, homenajearon al suizo.

Lo hicieron a través de un video en el que aparecieron los miembros del Big 3 (su compatriota Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic) y los dos mejores tenistas de la actualidad, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz.

"Es duro, no quiero decirles adiós, pero desgraciadamente es mi último Roland Garros. Los quiero", lanzó Wawrinka a las gradas tras el homenaje.