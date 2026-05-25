Swiatek inicia Roland Garros sin piedad y tritura a Emerson Jones en solo 60 minutos

Iga Swiatek en acción durante un torneo WTA del 2026. ( ARCHIVO/ AFP )

En solo una hora de juego, la polaca Iga Swiatek, número 3 del mundo y cuádruple campeona de Roland Garros, se clasificó para la segunda ronda al imponerse por 6-1 y 6-2 a la australiana Emerson Jones (N.136) este lunes en la segunda jornada del torneo parisino.

Coronada en 2020, 2022, 2023 y 2024 y semifinalista en 2025, cuando cayó ante la número 1 mundial Aryna Sabalenka, Swiatek se enfrentará en la próxima ronda a la checa Sara Bejlek (N.35).

Bajo un sol abrasador, Swiatek apenas dejó jugar a su joven rival, que tuvo el honor de jugar en la pista Philippe-Chatrier en su primera participación en Roland Garros.

La australiana de 17 años consiguió, aun así, romper en dos ocasiones el servicio de la polaca, de 24, que cerró el partido con una derecha ganadora en la red.

Últimos 2 años

En la edición de 2024, la tenista polaca consolidó su absoluto dominio sobre la arcilla parisina al coronarse campeona por tercera ocasión consecutiva y cuarta en su carrera.

Durante ese torneo, Swiatek exhibió un tenis arrollador, ya que superó un durísimo cruce ante Naomi Osaka en las primeras rondas antes de apabullar a Coco Gauff en semifinales y vencer cómodamente a Jasmine Paolini en la gran final.

Por el contrario, la edición de 2025 marcó el fin de su racha imbatible en París.

A pesar de llegar con una seguidilla histórica de 21 victorias al hilo en el torneo, Swiatek se despidió en las semifinales tras caer derrotada frente a Aryna Sabalenka, quien cortó sus aspiraciones de conquistar un histórico póker de títulos consecutivos en el Grand Slam francés.