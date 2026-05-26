Medvedev se quema en el horno de Roland Garros, Gauff, Sabalenka y Sinner cumplen

"Nunca tan pronto", titula la prensa sobre la inédita ola de calor que golpea Francia, con especial saña en la tierra rojiza de Roland Garros, donde un alérgico reconocido como Daniil Medvedev cayó este martes en primera ronda, superada sin problemas por la campeona, Coco Gauff, y los N.1 Aryna Sabalenka y Jannik Sinner.

Desde el viernes, el día destinado a la atención a los medios, las temperaturas se dispararon en París en una ola de calor sorprendente por temprana y por larga. Se superarán los 30 grados con un sol despampanante hasta casi el final de la semana.

Con este panorama, Medvedev (8º) saltó a la pista y fue eliminado en cinco sets por el australiano Adam Walton (97º), beneficiario de una invitación de la organización del torneo.

En diez participaciones en Roland Garros, Medvedev, gran detractor del polvo de ladrillo, ha caído ya siete veces en la primera ronda.

"No culpo al calor. Estoy en buena forma y podía haber jugado bien... Es duro, las primeras rondas me cuestan, pero volveré", dijo Medvedev.

- Kouame ilusiona a la hinchada local -

No le tembló al pulso en su debut en el torneo al francés Moïse Kouame, que a sus 17 años empieza a cargar la inmensa mochila de un país que no gana su torneo en categoría masculina desde hace 43 años, cuando el icónico triunfo de Yannick Noah.

Se impuso en tres sets, 7-6 (7/4), 6-2 y 6-1, al veterano croata Marin Cilic, 20 años mayor y 46º de la ATP.

"No creo que hubiera tenido este nivel de juego sin el apoyo que me han brindado", disfrutó Kouame, al que llevó en volandas la pista Simonne-Mathieu.

"Muestra una gran sangre fría para su edad, jugó muy bien los puntos importantes, eso muestra su carácter", dijo Cilic.

Sinner, que regresaba a la central en la que el año pasado desaprovechó tres puntos de torneo para perder una final épica ante Carlos Alcaraz, resolvió sin contemplaciones ante el francés Clément Tabur (171º), invitado por la organización: 6-1, 6-3 y 6-4.

Además, avanzaron a segunda ronda los argentinos Facundo Díaz (151º), Juan Manuel Cerúndolo (56º) -que jugará contra Sinner-, Francisco Comesaña (102º) y Román Burruchaga (68º), que sorprendió a su compatriota Sebastián Báez (64º), el chileno Alejandro Tabilo (36º), el paraguayo Daniel Vallejo (71º) -por abandono de Cameron Norrie- y el español Martín Landaluce (69º), que batió al boliviano Carlos Prado (176º).

- "No olviden hidratarse" -

Coco Gauff, vigente campeona del torneo femenino, inició su andadura con una cómoda victoria ante su compatriota Taylor Townsend (75ª) por 6-4 y 6-0.

Finalista en el WTA 1000 de Roma, derrotada por la ucraniana Elina Svitolina (7ª) hace poco más de una semana, la estadounidense de 22 años comenzó su partido con algunos nervios, lo que le costó ceder un break de entrada, pero enderezó rápidamente el duelo.

Jugará en segunda ronda contra la egipcia Mayar Sherif (129ª).

Gauff dijo no estar muy afectada por el calor al haber crecido en Florida: "Honestamente lo siento más por los fans".

Otra estadounidense, la N.5 Jessica Pegula, fue eliminada por la australiana Kimberly Birrell (83ª); 1-6, 6-3 y 6-3.

Sabalenka, que perdió la final el año pasado ante Gauff, arrancó con un triunfo ante la española Jessica Bouzas (50ª), por 6-4 y 6-2 en un hora y 15 minutos.

La bielorrusa, de 28 años, protagonizó un debut con altibajos, llegando a ir 4-0 arriba en el primer set antes de permitir que su rival se acercara hasta 5-4.

Luego impuso su potencia, pero con 5-0 en el segundo parcial volvió a ceder dos juegos. Jugará en segunda ronda ante la francesa Elsa Jacquemot (67ª).

"Estoy muy contenta por haberlo conseguido, creo que era una primera ronda complicada. Gracias por quedarse y no olviden hidratarse", dijo Sabalenka al público de la Philippe Chatrier, en una jornada en la que los socorristas atendieron a 15 personas debido a golpes de calor, frente a 25 el lunes.

pm/ma