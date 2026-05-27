Iga Swiatek sigue firme en Roland Garros y avanza a la tercera ronda

Iga Swiatek se ha mostrado sólida en el inicio de Roland Garros. ( ARHCIVO/ AFP )

Una de las grandes favoritas al título en Roland Garros, la polaca Iga Swiatek, N.3 del mundo y cuatro veces ganadora en París, se clasificó fácilmente para la tercera ronda del torneo tras superar en sets corridos a la checa Sara Bejlek (35ª), por 6-2 y 6-3.

Coronada en 2020, 2022, 2023 y 2024 y semifinalista en 2025, cuando cayó ante la número 1 mundial Aryna Sabalenka, Swiatek, que cumplirá 25 años el domingo, impuso su tenis desde el principio del partido, aunque sus numerosos errores no forzados (38) le impidieron una victoria más contundente.

La clave del partido fue el servicio de Bejlek, demasiado débil para afrontar a una jugadora como Swiatek: apenas 42% de los puntos conseguidos con su primer saque, el 29% con el segundo y un primer juego ganado con el servicio al séptimo intento, cuando el partido ya estaba decidido.

Su versión 2026

El inicio de para Iga Swiatek ha estado marcado por la contundencia en los resultados, permitiéndole sellar su pase a la tercera ronda en sets corridos.

En su debut en la Court Philippe Chatrier, la polaca despachó por 6-1 y 6-2 a la australiana Emerson Jones, en apenas una hora de juego, un estreno ideal para recuperar las buenas sensaciones tras una gira de arcilla previa algo irregular.

Racha de presencias

Con esta victoria, además, la actual número 3 del mundo desbloqueó un récord histórico en la Era Abierta al alcanzar de forma consecutiva la segunda ronda en sus primeros 25 torneos de Grand Slam.

No obstante, su camino en París también ha empezado a mostrar los lógicos desafíos de adaptación física y técnica que exige el torneo, como sucedió en el partido de este miércoles en el que lidiar con una intensa ola de calor en París, jornadada en la que cedió su servicio en cuatro ocasiones.

A pesar de estas imprecisiones y de no tener su día más fino con el saque, su agresividad en la devolución y su jerarquía en los momentos clave resultaron más que suficientes para mantener firme su sueño de conseguir el pentacampeonato en la capital francesa.