La colombiana María Osorio pasa por primera vez a tercera ronda en Roland Garros

La colombiana María Camila Osorio, número 86 del ranking femenino del tenis, rompió uno de sus límites personales al pasar por primera vez a tercera ronda en Roland Garros este jueves en París.

Osorio, la esperanza que le queda a su país en los cuadros individuales del único Grand Slam anual sobre tierra batida, ganó en un competido duelo de segunda ronda a la kazaja Yulia Putintseva (76ª) por 7-5, 6-7 (6/8) y 7-5.

Se ganó así el derecho a jugar en la siguiente etapa, con un boleto a octavos de final como objetivo, contra la rusa Anna Kalinskaya (24ª).

Osorio, de 24 años, había quedado eliminada en la segunda ronda de Roland Garros en tres ocasiones (2022, 2023, 2024), sin poder hasta ahora llegar a la tercera etapa de la competición.

Iguala además su mejor actuación en un Grand Slam, que era la tercera ronda de Wimbledon en 2021.

En las instalaciones de Roland Garros sí que había llegado una vez a la tercera ronda, pero fue en el torneo de los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedó entonces eliminada en esa fase, por lo que aspira ahora a seguir elevando su techo en la capital francesa.

Su temporada 2026

El año 2026 ha sido un trayecto de enorme resiliencia y evolución competitiva para María Camila Osorio.

Tras un inicio de temporada destacado en enero, donde alcanzó la gran final del WTA 125 de Manila y cosechó triunfos de alto calibre como vencer a Maria Sakkari en el Abierto de Australia, la cucuteña tuvo que sortear baches físicos que la obligaron a bajarse de torneos como el WTA 250 de Rouen en el mes de abril.

A pesar de los contratiempos, su paso firme por la gira europea de tierra batida, con una notable actuación en las semifinales de Parma, demostró que la raqueta número uno de Colombia estaba lista para reencontrar su juego más agresivo y maduro en el circuito.

Esta constancia ha tenido su punto cumbre en la actual edición de Roland Garros 2026, torneo donde Osorio cortó de forma categórica una racha negativa en Majors al derribar en su estreno a la sembrada número 14, Ekaterina Alexandrova.

Con un récord consolidado de 21 victorias en la campaña y un tenis caracterizado por la velocidad y paciencia en los cambios de ritmo, su épico triunfo maratónico ante Yulia Putintseva no solo la metió por primera vez en la tercera ronda parisina, sino que le aseguró un ascenso virtual de más de 20 puestos en el ranking mundial de la WTA.