Novak Djokovic sobre si este fue su último partido en Roland Garros: "No lo sé"

Novak Djokovic, de Serbia, reacciona tras perder su partido de tercera ronda contra Joao Fonseca, de Brasil, en el torneo de tenis Grand Slam Roland Garros, en París, Francia, el 29 de mayo de 2026. ( EFE/EPA/CHRISTOPHE PETIT TESSON )

El serbio Novak Djokovic, cuarto del mundo y de 39 años, respondió con un lacónico "no lo sé" a la pregunta de si este del 2026 ha sido su último Roland Garros, tras haber caído este viernes en tercera ronda ante el brasileño Joao Fonseca, de 19 años.

El tenista de Belgrado compareció ante la prensa tras perder en cinco sets y tras casi cinco horas de partido y reconoció que "se quedó sin gasolina" en las dos últimas mangas.

"Todo el mérito para Joao, logró puntos increíbles y jugó mejor que yo en los momentos clave, en el cuarto y quinto set", declaró.

El serbio no caía tan temprano en un Roland Garros desde 2009 y es la primera vez que, en un Gran Slam, pierde ante un jugador menor de 20 años.

Además, es la segunda ocasión que pierde un partido tras llevar dos mangas de ventaja en los torneos grandes, tras ceder en los cuartos de final de Roland Garros de 2010, ante el austríaco Jurgen Melzer.

A la pregunta si estaría satisfecho si este fuese su último encuentro ante un tenista del potencial de Fonseca, el balcánico volvió a responder con un seco "no lo sé".

Le desea lo mejor

El ganador de 24 grandes dio su bendición al talento brasileño: "Es muy profesional por lo que he visto hasta ahora en el par de años que lleva en el circuito, eso es una condición indispensable para que el talento tenga éxito".

"Tiene una potencia de juego tremenda y a toda la nación brasileña animándolo. Así que hay mucha expectativa a su alrededor y con toda la razón".