Roland Garros salta a lo desconocido y coronará a un nuevo campeón de Grand Slam

Alcaraz de baja, Sinner y Djokovic eliminados en una primera semana marcada por el calor sofocante... Más incierta que nunca, la edición 2026 de Roland Garros coronará, pase lo que pase, a un nuevo ganador de Grand Slam.

¿Es por fin la hora de Alexander Zverev? ¿O la oportunidad de su vida para un tapado?

Desde la eliminación de Novak Djokovic a manos de Joao Fonseca el viernes, Roland Garros ha entrado en una nueva fase: por primera vez desde el inicio de la era Open en 1968, ningún ganador de Grand Slam estará presente en los octavos de final.

Bajo el calor sofocante que sacude la jerarquía tradicional del circuito, la leyenda serbia de 39 años corrió la misma suerte que el número 1 mundial y granísimo favorito Jannik Sinner, víctima de un bajón y también remontado en cinco sets por Juan Manuel Cerúndolo (56º).

Y como el doble defensor del título Carlos Alcaraz, lesionado en la muñeca derecha, está ausente, se dan todos los ingredientes para un gran salto a lo desconocido.

¿Zverev como Federer en 2009?

Como jugador mejor clasificado aún en liza, Alexander Zverev (3º) asume ahora el papel de favorito.

El alemán de 29 años ya ha ganado 24 títulos, incluidos siete Masters 1000 y el torneo de maestros en 2018 y 2021.

Pero el medallista de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio ha encadenado desilusiones en las finales de Grand Slam: perdió contra Dominic Thiem en el US Open 2020, contra Carlos Alcaraz en Roland Garros 2024 y contra Jannik Sinner en el Abierto de Australia 2025.

Desde su llegada a París, Zverev no se ha entretenido en sus tres primeras rondas ante jugadores claramente inferiores.

El sorteo vuelve a sonreírle en octavos, donde se enfrentará al neerlandés Jesper De Jong (106º), derrotado en la fase previa pero repescado para el cuadro final gracias a la baja de Arthur Fils (20º).

Luego podría encontrarse en cuartos con el nuevo fenómeno español Rafael Jódar (29º).

Y en semifinales con Jakub Mensik (27º, 20 años), Andrey Rublev (13º, 28 años), Casper Ruud (16º, 27 años) o Joao Fonseca (30º, 19 años).

El guion recuerda a 2009, cuando la derrota sorpresa de Rafael Nadal ante el sueco Robin Söderling en octavos hizo recaer una presión enorme sobre Roger Federer, catapultado a favorito en el único Grand Slam que aún no había ganado.

"Tuvo una influencia enorme en mí porque era consciente de la inmensa oportunidad que se me presentaba pero al mismo tiempo tenía que concentrarme en mi propio juego y en mis rivales", explicó a posteriori el suizo con 20 coronas de Grand Slam.

"Aprovechar la oportunidad"

Además de Zverev y la sensación Fonseca, Ruud aparece como aspirante, avalado por sus dos finales en París (2022 y 2023) y por su reciente final en el Masters 1000 de Roma.

"Es un torneo tan abierto, resulta refrescante ver que habrá un nuevo ganador", celebró Ruud. "Cada jugador es consciente de ello".

En la parte alta del cuadro, huérfana de Sinner, las sorpresas se multiplican con cinco jugadores fuera del top 100.

Diez cabezas de serie ya han caído allí, incluidos tres del top 10.

Félix Auger-Aliassime, 6º del mundo, podría beneficiarse.

"Obviamente, jugar contra cualquiera salvo Sinner es algo mejor. Pero el camino sigue siendo muy largo", matizó el canadiense de 25 años.

El australiano Alex De Minaur, 7º mundial, tuvo en cambio la "sensación de una ocasión desperdiciada" tras caer en la batalla ante Mensik.

"No hay muchas veces en las que tienes este tipo de oportunidades y hay que ser capaz de aprovecharlas", dijo.

No había un nuevo ganador de Grand Slam desde el Abierto de Australia 2024 y la irrupción de Sinner.

Dos años antes, fue en el US Open 2022 donde Alcaraz se invitó al círculo de los ganadores de grandes.

Desde entonces, se instaló su duopolio, y solo Djokovic lo ha cuestionado de forma esporádica.

Hasta esta quincena en el bochorno parisino... Los cerrojos han saltado, el cofre está bien abierto: solo queda ir a recoger el botín.