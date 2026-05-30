Coco Gauff deja su trono vacío en Roland Garros, Juanma Cerúndolo sigue su aventura

Sigue la masacre de favoritos en Roland Garros: Coco Gauff, la defensora del título, quedó eliminada este sábado en la tercera ronda, donde el argentino Juan Manuel Cerúndolo, que dio el gran golpe el jueves ante Jannik Sinner, selló su pase a los octavos de final, de nuevo en cinco sets.

En la tierra batida de París parece que no hay día sin terremoto: el miércoles la número dos mundial Elena Rybakina se despidió, antes de que el cuadro masculino se viera sacudido por la eliminación de Sinner del jueves y del mítico Novak Djokovic el viernes.

Esta vez el turno fue para Gauff, que perdió 4-6, 7-6 (7/1) y 6-4 ante la austríaca de origen ruso Anastasia Potapova, 30ª del ranking ATP.

"Estoy lista para hacer todo lo que tenga que hacer para ganar." Aryna Sabalenka “

"No tengo palabras", fue la primera reacción de Potapova, ganadora de tres torneos en el circuito profesional, todos ellos de categoría WTA 250. "Estoy muy orgullosa de esto, de haber continuado luchando" después de perder un primer set muy disputado, apuntó.

Otro nombre destacado del tenis estadounidense, Amanda Anisimova, sexta del ranking, quedó también eliminada este sábado, en su caso por 6-3, 4-6 y 7-6 (10/3) ante la francesa Diane Parry (92ª), que será la única presencia del país anfitrión en los octavos de final de los dos cuadros principales del torneo.

"Ici, c'est Parry!", bromeaba la propia tenista haciendo un juego de palabras con el lema del Paris Saint-Germain ("Ici, c'est Paris", Esto es París), en el día en el que el club de la ciudad revalidó su título de campeón de Europa de fútbol.

Sabalenka-Osaka en octavos

Evitando caer en la debacle de los favoritos, la bielorrusa Aryna Sabalenka, número uno del mundo, sacó adelante su partido del día ante la australiana Daria Kasatkina (53ª), a la que dominó por 6-0 y 7-5.

En busca de su primer título en la tierra batida de París, Sabalenka tendrá un pulso de octavos apasionante ante la exnúmero uno mundial japonesa Naomi Osaka (16ª), que se impuso por su parte a la estadounidense Iva Jovic (17ª) por 7-6 (7/5), 6-7 (3/7) y 6-4.

"Estoy lista para hacer todo lo que tenga que hacer para ganar", avisó Sabalenka, que esta temporada ya venció a Osaka en Indian Wells y en Madrid.

La jugadora nipona, que compite en París con un llamativo traje de color marrón similar a la tierra batida con brillos dorados, tiene clara la misión: "No quiero que el lunes sea mi último partido".

Nuevo maratón

Para el tenis argentino, el protagonista de esta edición es Juan Manuel Cerúndolo, 56º del mundo, que dos días después de fulminar a Sinner pudo ganar en el super tie-break del quinto set al joven español Martín Landaluce (69º) por 6-4, 6-7 (7/9), 7-6 (7/4), 6-7 (4/7) y 7-6 (10/8), en 5 horas y 58 minutos.

Después de la derrota en este sábado de su hermano mayor Francisco Cerúndolo y de Francisco Comesaña, queda además como única presencia de Argentina en los cuadros individuales de Roland Garros, donde el viernes habían quedado eliminados los otros dos tenistas que habían llegado a la tercera ronda, Thiago Agustín Tirante y Solana Sierra.

Comesaña perdió precisamente, también en el super tie-break del quinto set, ante el italiano Matteo Berrettini (105º), que será el rival del pequeño de los Cerúndolo en octavos de final.

También estará en la siguiente ronda el chileno Alejandro Tabilo (36º), que eliminó a la joven sensación francesa de 17 años Moïse Kouame, mientras que el cuadro femenino se quedó ya sin jugadoras latinoamericanas por la derrota de la colombiana María Camila Osorio (86ª) ante la rusa Anna Kalinskaya (24ª).