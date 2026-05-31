Roland Garros pierde otra figura: Iga Swiatek es eliminada en octavos de final

Iga Swiatek reaaciona tras perder un match en un partido de la WTA. ( FUENTE EXTERNA )

Elena Rybakina, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Coco Gauff... y ahora Iga Swiatek: la estrella polaca se sumó a la lista de eliminados ilustres de este Roland Garros al caer en octavos de final este domingo, donde Alexander Zverev y Rafa Jódar ganaron y se citaron en cuartos.

El torneo parisino está siendo un campo abonado de sorpresas este año y Swiatek, tercera del ranking WTA y cuatro veces campeona en el Grand Slam de la capital francesa, fue eliminada al perder 7-5 y 6-1 por la ucraniana Marta Kostyuk, decimoquinta del mundo.

Kostyuk, campeona recientemente en Rouen y Madrid, se mantiene invicta sobre tierra batida este año.

"Todavía estoy en shock por haber vencido a una jugadora tan increíble, que ganó aquí cuatro veces y contra la que yo había perdido cuatro veces antes; nunca le había ganado ni un solo set", admitió Kostyuk.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/hjqma0basaamub9-702afe6a.jpg Marta Kostyuk celebra al momento de su victoria. (FUENTE EXTERNA)

Swiatek, campeona en París en 2020, 2022, 2023 y 2024, tendrá que esperar para reconquistar su corona francesa.

"Sé que puedo hacerlo mejor, pero hoy, simplemente, no fui capaz y no encontré cómo hacerlo", admitió la tenista polaca, que tendrá que pasara la página pronto para centrase en la gira sobre césped y la defensa de su título en Wimbledon.

Gran remontada

Gracias a una reacción espectacular sacó adelante su partido del día una de las sensaciones de la temporada, el joven español de 19 años Rafa Jódar (29º), que en su primer Roland Garros se clasificó a cuartos de final tras ganar a su compatriota Pablo Carreño (89º) por 4-6, 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

Carreño, un ex Top 10 mundial con muchos problemas físicos en los tres últimos años, dominó las dos primeras mangas, antes de tener problemas en el hombro derecho, lo que le dejó mermado para afrontar el desenlace del choque, donde Jódar terminó paseándose con autoridad hasta la siguiente ronda.

Queda ahora como único representante español en este Roland Garros, donde sueña con suceder a Carlos Alcaraz, que levantó la Copa de los Mosqueteros los dos últimos años pero que no participa en esta edición por lesión.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/05/31/felconfidencialcomoriginalaa9258d6faa9258d6f61971819b6263e31f5a1598-cd95ab1f.jpg Rafa Jódar, tenista español. (FUENTE EXTERNA)

Frente al joven madrileño, debutante en el torneo, estará el martes en cuartos de final el alemán Zverev, resolutivo en su duelo del día contra el neerlandés Jesper De Jong (106º), un "lucky loser" que venía de eliminar a Stan Wawrinka y Karen Khachanov en la última semana.

El tenista de Hamburgo venció 7-6 (7/3), 6-4 y 6-1 y sigue adelante en su intento de ganar el primer Grand Slam de su carrera.

"Es un jugador muy joven y muy talentoso. Hace un tenis increíble, así que será un reto difícil. Pero tengo que creer en mí, estaré preparado", dijo Zverev, pensando ya en la siguiente ronda.

"Será una experiencia muy bonita. Es de esos partidos que cuando eres pequeño sueñas con jugar alguna vez. Intentaré aprovecharlo al máximo", prometió por su parte Jódar.

Ucrania con una semifinalista

Ucrania, por el momento, tiene seguro ya una semifinalista en esta edición ya que la adversaria de Kostyuk será su compatriota Elina Svitolina (7ª), que remontó ante la suiza Belinda Bencic (11ª), por 4-6, 6-4 y 6-0.

Svitolina, reciente campeona en Roma, intentará romper su particular maldición en los cuartos de final de París, una ronda que alcanzó cinco veces anteriormente y que nunca pudo superar.

También ganó un boleto a cuartos la rumana Sorana Cirstea (18ª), que venció 6-3 y 7-6 (7/4) a la china Wang Xiyu (148º) y jugará en el siguiente partido ante la rusa Mirra Andreva (8ª), que ganó 6-3 y 6-2 a la suiza Jil Teichmann (170ª).