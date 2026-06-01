Sabalenka gana a Osaka y avanza a cuartos de final de Roland Garros

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, se clasificó este lunes para cuartos de final de Roland Garros al vencer 7-5, 6-3 a la japonesa Naomi Osaka (16ª).

El partido, que fue primer encuentro del cuadro femenino en jugarse de noche desde 2023, fue el tercer enfrentamiento de ambas tenistas este 2026. Sabalenka ya había derrotado a la japonesa en Indian Wells y Madrid.

Próximo rival de Sabalenka en Roland Garros

Fuertes en su servicio, ambas tenistas estuvieron igualadas hasta el undécimo juego, en el que la bielorrusa logró el break para cerrar la primera manga en el siguiente juego con un ace, el séptimo de Sabalenka en el primer set.

De nuevo tras un inicio igualado (3-3), Sabalenka logró devolver los potentes servicios de Osaka, por encima de los 180km/h, para lograr el break, confirmarlo en el siguiente juego y cerrar de nuevo con un quiebre tras un revés de derecha imparable.

Tras este duelo, que duró 1 hora y 27 minutos, la número uno mundial peleará por su boleto a semifinales contra la rusa Diana Shnaider (23º).

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