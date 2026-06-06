Los veteranos Granollers y Zeballos revalidan su título en Roland Garros

Ceballos y Granolers celebran el triunfo en la final de dobles de Roland Garros 2026 ( AFP )

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El español Marc Granollers y el argentino Horacio Zeballos, en plena forma pese a superar ambos los 40 años, revalidaron este sábado su título en el torneo de dobles masculinos de Roland Garros.

En el primer partido del día en la pista central Philippe Chatrier y a modo de aperitivo antes de la final femenina entre la rusa Mirra Andreeva y la polaca Maja Chwalinska, Granollers y Zeballos se impusieron cómodamente, por 6-4 y 6-2, al británico Henry Patten y al finlandés Harri Heliovaara.

Granollers, barcelonés de 40 años, y Zeballos, marplatense de 41 años, son una de las parejas más consolidadas del panorama de dobles y llegaban a este Roland Garros como los primeros cabezas de serie, un estatus que confirmaron a lo largo del torneo.

- La pasión como clave -

"Cuando uno tiene pasión por lo que hace, nunca pierdes la ilusión. Me encanta el tenis, me encanta ver los partidos, entrenar y ser cada vez mejor. Eso es fundamental en la vida, tener pasión por algo. Así se hace más fácil que pasen los años", afirmó Zeballos en su conferencia de prensa posterior al partido.

"Es una segunda juventud, o una tercera. Cuando eres un niño piensas en ir a la pista y jugar, no hay nada más en la cabeza. Cuando eres profesional el juego pasa a ser tu trabajo. Con más de 40 años, si no hay pasión esto sería muy complicado", apuntó Granollers, sentado a su lado.

Es su segundo título en Roland Garros, después del logrado hace un año en esa misma pista, y el tercero del Grand Slam, ya que también triunfaron en el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Granollers y Zeballos comenzaron a colaborar como pareja de dobles a mediados de 2019 y el primer test fue ya exitoso, ganando el torneo de Montreal (Canadá).

- "Ir a por más" -

Desde entonces y hasta el éxito de este sábado en París han conquistado 16 títulos ATP de dobles, entre ellos ocho Masters 1000 y tres Grand Slam.

"Obviamente, ahora queremos seguir trabajando para ir a por más de estos torneos", prometió Zeballos.

"El nivel que dimos hoy fue muy alto y la cabeza es muy importante. Cuando no habíamos conseguido ningún Grand Slam, sentíamos esa presión y nos hacía a veces no jugar nuestro tenis. Fue muy importante ganar el primero el año pasado aquí en París", admitió su compañero Granollers.

En su carrera en individuales, que aparcaron en los últimos años para especializarse, Roland Garros fue el escenario de los mejores resultados en Grand Slam tanto de Granollers como de Zeballos.

En solitario, el jugador español llegó allí tres veces a octavos de final (2012, 2014, 2016) y esa ronda fue también el techo individual de Zeballos en París y en un Grand Slam, en la edición de 2017.

Patten y Heliovaara, la dupla derrotada en la final, se quedó en puertas del que hubiera sido su tercer Grand Slam, después de lograr el título en Wimbledon 2024 y en el Abierto de Australia 2025.

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